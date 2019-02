“La Favorita” lidera nominaciones a los Bafta británicos

Con doce nominaciones, "La Favorita", del director griego Yorgos Lanthimos y su actriz Olivia Colman, espectacular como reina neurótica, parten en posición de fuerza en la ceremonia de los Bafta, los galardones británicos del cine, que se realizará este domingo (10.02.2019) en Londres.

En esta tragicomedia, que acontece en la Inglaterra del siglo XVIII, una confidente y una cortesana se disputan los favores de la reina Ana (1665-1714). Entre las tres mujeres se acabará poniendo en marcha un juego perverso de influencia y manipulación en el que la soberana repartirá las cartas una y otra vez.

La cinta compite, entre otras, en las categorías de "mejor película", "mejor director" y "mejor actriz" para Olivia Colman, cuyo papel ya le valió un Globo de Oro y una nominación a los Óscar. Además, "La Favorita" también podría llevarse el premio a "mejor actriz secundaria", por el que están nominadas Emma Stone y Rachel Weisz.

En la categoría de "mejor película", el largometraje de Yorgos Lanthimos se enfrenta a "BlacKKKlansman", del veterano Spike Lee; "Green Book", basada en la historia real del pianista negro Donald Shirley; "Roma", la producción de Netflix realizada por el mexicano Alfonso Cuarón y "Ha nacido una estrella", sobre el ascenso a la fama de una joven cantante interpretada por Lady Gaga, que también está nominada en la categoría de "mejor actriz".

En el bando masculino, el Bafta al mejor actor se lo disputarán Bradley Cooper ("Ha nacido una estrella"), Christian Bale ("Vice"), Steve Coogan ("Stan & Ollie"), Viggo Mortensen ("Green Book") y Rami Malek por su papel de Freddie Mercury, cantante de Queen, en "Bohemian Rhapsody".

Distinguido como "mejor película dramática" en los Globos de Oro, el filme del mítico grupo de rock británico ya le reportó a Rami Malek, de 37 años, varios premios, incluyendo un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award, considerados como indicadores de cara a los Óscar, que tendrán lugar el 24 de febrero.

También está nominado Peter Jackson, director de la trilogía de "El señor de los anillos", en la categoría de "mejor documental" por "They Shall Not Grow Old", un filme sobre la Primera Guerra Mundial en color y 3D, realizado a partir de decenas de horas de imágenes de archivo. (AFP)