"La favorita" barre en los Premios de Cine Europeo

Premio del Cine Europeo a la trayectoria de Werner Herzog

Nicole Kidman en "Reina del Desierto"

Hace cuatro años, el director volvió a sorprender a su público con un largometraje protagonizado por una estrella. En "Queen of the Desert" (Reina del Desierto) Nicole Kidman encarna a la historiadora y aventurera británica Gertrude Bell. La película fue estrenada en la Berlinale, sin embargo, no agradó tanto al público. Artísticamente pertenece a las películas menos agraciadas del director.