La fascinación por el terror y su reflejo en la cultura

Cultura.21 se asoma al lado oscuro.

Por qué las historias de vampiros nunca mueren

Hace 126 años se publicó "Drácula", de Bram Stoker. Se convirtió en un clásico mundial de la literatura y fundó un género que sigue vivo hoy día: las historias de vampiros. Le seguimos el rastro a Bram Stoker en Whitby, Inglaterra.

¿A qué se debe el éxito de los zombies?

Los zombies inundan las calles una vez al año: en la Zombie Walk. Esta marcha se lleva celebrando desde 2001 en distintas ciudades del mundo. Los muertos vivientes están de moda en series, películas y videojuegos. ¿Por qué despiertan tanto fervor?

Pasión por la sangre a raudales

Melis Aksoy es escenógrafa digital y diseñadora de efectos visuales. Esta joven turca se encarga de que corra la sangre en las grandes producciones de Hollywood. Ha trabajado con grandes directores, como Guillermo del Toro o Tim Burton.

El perturbador arte de las muñecas articuladas

La artista polaca Monika Mostowik fotografía mundos oníricos protagonizados por muñecas articuladas, un arte procedente de Japón. Sus obras fascinan y perturban por igual.

