La eurodiputada independentista Ponsatí es detenida al volver a España

Clara Ponsatí fue detenida por agentes de la Policía de Cataluña en virtud de una orden de arresto del Tribunal Supremo español por un supuesto delito de desobediencia al facilitar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de ese año.

La detención de produjo en las calles de Barcelona, después de que Ponsatí, europarlamentaria por la formación independentista catalana de izquierdas JxCat, diera una rueda de prensa tras llegar a España desde Francia. La defensa de Ponsatí ha presentado un habeas corpus por detención ilegal ante el juez de guardia al que la han llevado los Mossos d'Esquara tras arrestarla a raíz de una orden del Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes de la defensa de Ponsatí, que dirige el letrado Gonzalo Boye, el habeas corpus se ha interpuesto ante el juez instructor mientras la exconsellera permanece en los juzgados de guardia a la espera de que el magistrado resuelva sobre su situación.

Le retiran acusación de sedición

El habeas corpus es una figura legal por la que cualquier ciudadano puede exigir comparecer de forma inmediata ante el juez para que este determine la legalidad de su detención, lo que debe resolverse en un plazo máximo de 24 horas. Ponsatí decidió regresar a España una vez el Supremo le retiró la acusación de sedición por la que inicialmente fue procesada, que a diferencia de la desobediencia sí acarrea penas de cárcel, después de que este delito haya sido suprimido en España.

A su regreso, aseguró que vuelve no para hacer "ningún pacto con el Estado", sino para "denunciar la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes y para "plantar cara". "Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea; solo en España no se me reconoce", afirmó en la rueda de prensa, en la que dejó claro que no reconoce la competencia del Tribunal Supremo y calificó como "una inconsistencia" el que la detuviesen.

La europarlamentaria llevaba desde 2017 fuera de España, con estancias en Bélgica y el Reino Unido, sin que fructificaran varias órdenes europeas de detención emitidas por la Justicia española, en medio además de una disputa sobre si tiene o no inmunidad como eurodiputada.

Antes de su regreso, Ponsatí había recurrido sin éxito la orden de detención por desobediencia, al considerar que como eurodiputada dispone de inmunidad parlamentaria y que su presunto delito ya habría prescrito.

