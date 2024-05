Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, calificó en La Entrevista con DW de "lamentable" que el Partido Popular Europeo no haya suscrito el acuerdo para excluir a la extrema derecha de cualquier coalición, tras las elecciones europeas. En su opinión, la formación conservadora usa "el pretexto" de que hay que incluir también la violencia de extrema izquierda. "Pero ésta no representa un peligro para la democracia actualmente".

