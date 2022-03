La empresa Nord Stream 2, de capital ruso y sede en suiza, se declara en quiebra

La compañía germano-rusa Nord Stream 2 se declaró insolvente después de la suspensión de la certificación por parte de Alemania del gasoducto como represalia por la invasión rusa de Ucrania. La empresa, que no hizo declaraciones a la prensa, presentó una solicitud de quiebra y despidió a sus 106 empleados, indicó este martes (01.03.2022) la responsable económica del cantón suizo de Zug, donde tiene su sede la compañía, propiedad del gigante ruso Gazprom.

"Hemos sido informados hoy [martes] de que esa empresa no podía continuar (...), tuvo que declararse en quiebra y sus empleados recibieron la carta de despido", dijo la responsable, Thalman-Gut. Nord Stream 2 no pudo presentar un plan de regulación de empleo "porque eso es cuando la compañía va a continuar existiendo, este caso es, no obstante, una bancarrota", añadió en una videoentrevista concedida a un medio local suiza. Alemania anunció a inicios de la semana pasada la suspensión de esta obra faraónica con la que esperaba llevar a cabo su transición energética.

La construcción de ese gasoducto fue defendida durante años por la exjefa del gobierno alemán Angela Merkel, pese a las presiones de Estados Unidos que lo veían como un medio del presidente ruso, Vladimir Putin, para ejercer un chantaje energético sobre la primera potencia económica europea. Las maniobras de preparación de la invasión de Ucrania dejaron en el limbo el proyecto y, finalmente, el ataque la semana pasada, sellaron finalmente la suerte de este ducto que estaba listo para empezar a funcionar, con una capacidad de transporte de 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas.

La casa matriz de Nord Stream 2 AG es el gigante energético ruso Gazprom. El ducto submarino, de 1.230 km, fue concluido a fines de 2021, con una inversión de 11.000 millones de dólares, pero aguardaba la certificación alemana para empezar a funcionar. Este millonario proyecto ahora "no es más que un montón de acero, en el fondo del mar", dijo entonces el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price. (afp/ap)