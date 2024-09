La economía, el tema central de debate entre Harris y Trump

Si alguien tenía dudas sobre el tema clave de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los primeros 15 minutos del debate de anoche entre Donald Trump y Kamala Harris lo dejaron bien claro: la economía.

En medio del descontento en Estados Unidos por el estado de la economía, ambos candidatos culparon a la inflación y describieron algunas de sus políticas económicas fundamentales.

La inflación, ¿lo principal?

Trump intentó aprovechar la posible nostalgia de los votantes por la economía pre-Covid de 2019, cuando estaba en el cargo: "Creé una de las mayores economías de la historia de nuestro país y vamos a hacerlo de nuevo", se jactó.

Sin embargo, Harris respondió a las acusaciones de Trump de que la administración Biden era la culpable de la crisis inflacionaria que afectó a gran parte del mundo desarrollado en 2021 y 2022: "Lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Donald Trump".

Las encuestas muestran que una clara mayoría de los estadounidenses está descontenta con la economía y, en particular, la inflación sigue siendo un tema dominante. Una encuesta de YouGov/The Economist en julio reveló que la cuestión de las subidas de precios es, con diferencia, la más importante para los votantes estadounidenses.

William Reinsch, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, indicó antes del debate: "La población está muy preocupada por la inflación. Todos los indicadores sugieren que la inflación está disminuyendo y ha disminuido significativamente. No todos los precios y, ciertamente no todos los precios de los alimentos, han bajado. Pero la población todavía parece estar en el modo de 'todo esto es terrible', cuando objetivamente no lo es".

Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, cree que si bien "en cierto sentido cósmico" puede ser injusto que se responsabilice a Harris de la inflación pasada, "si eres presidente o eres parte de la administración, siempre serás juzgado por las condiciones generales de inflación y crecimiento".

Impuestos y comercio

Posen apunta que hay cinco áreas económicas clave en las que se diferencian los candidatos: impuestos, aranceles, migración, regulación y el papel de la Reserva Federal.

Mientras Harris prometió recortes de impuestos para la clase media, Trump apostó por extender los recortes que hizo para las empresas cuando era presidente en 2017.

"Harris parece estar mucho más centrada en políticas que ayudarán a los pobres y a la clase media", opina Reinsch. "Los créditos fiscales de Trump benefician principalmente a los ricos", señala.

Trump mencionó a China varias veces y prometió aumentar significativamente los aranceles de su primer mandato: "Si Trump hace lo que dice que quiere hacer y restringe aún más el comercio con China, será inflacionario, será negativo para el crecimiento de la productividad, distorsionará todo tipo de cosas y habrá retrocesos en todo el mundo", dijo Posen. Sin embargo, la administración Biden siguió en gran medida con la política comercial proteccionista de Trump y es probable que Harris, si es elegida, mantenga los aranceles existentes.

Trump prometió recortar los impuestos a las empresas. Imagen: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Inmigración

Con respecto a la inmigración, Posen percibe una enorme diferencia en cómo el enfoque de los candidatos impactaría en la economía.

Los planes de Trump de deportar a millones de inmigrantes serían "estanflacionarios para Estados Unidos", ya que la economía del país depende mucho de la mano de obra extranjera. "Probablemente causaría una recesión en sectores de la manufactura, la agricultura, la hostelería, el comercio minorista y la construcción de viviendas, al tiempo que aumentaría la inflación significativamente", dijo.

Si bien la regulación no ocupó un lugar destacado en el debate. Trump, según Posen, quiere desregular los sectores como el antimonopolio. Harris, en cambio, quiere intervenir en los controles de precios.

En cuanto a la Reserva Federal, el experto cree que Trump dejó claro que presionaría más al Banco Central de Estados Unidos para que tome ciertas medidas sobre el dólar o las tasas de interés, mientras que Harris habló de la importancia de respetar la independencia de la Reserva Federal.

Y aunque ambos candidatos también trataron temas como el aborto, la guerra entre Israel y Hamás y la guerra en Ucrania, la gran relevancia que ambos candidatos, sobre todo Trump, le dieron a la economía fue clara.

(rmr/ers)