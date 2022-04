La economía de Ucrania se contraerá en 2022 en un 45%, según el Banco Mundial

La economía de Ucrania caerá hasta un 45 % este año como consecuencia de la invasión rusa, mientras que la de Rusia retrocederá el 11 % al tiempo que Bielorrusia y Moldavia entran en recesión, pronosticó este domingo (10.04.2022) el Banco Mundial (BM). Toda la región está sufriendo las consecuencias económicas de este conflicto, según el informe del Banco Mundial.

La institución con sede en Washington publicó una actualización de sus previsiones económicas para la región que indica que la guerra en Ucrania está afectando a las economías de todo el mundo, con especial impacto en los países en desarrollo de Europa y Asia Central.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central.

Esa recesión regional será "el doble de grande que la provocada por la pandemia", y se deberá a las secuelas que todavía deja la crisis del coronavirus, sumadas a "los golpes económicos" derivados de la guerra, explica el informe.

No obstante, eso no significa que todos los países de esa amplia zona vayan a experimentar individualmente una recesión: los únicos cuyas economías se contraerán son Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Kirguistán y Tayikistán, indica el BM. "El resto crecerán a un paso anémico", señala el informe, que no aporta datos concretos relativos a España.

"Tímida" expansión en Europa y Asia Central

Para 2023, se espera que el producto interno bruto (PIB) de toda Europa y Asia Central se expanda "un tímido 2,5 %", añade el documento.

En el caso de Ucrania, el BM calcula que su economía puede contraerse el 45,1 % este año, aunque matiza que la magnitud de esa recesión "dependerá de la duración y la intensidad de la guerra".

Esa estimación supera la arrojada hace menos de un mes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alertó de que si el conflicto se prolongaba, la economía de Ucrania podía caer hasta un 35 % este año, debido a la migración masiva y la destrucción de su capacidad productiva.

Edificio destruido por bombardeos rusos en Borodianka, Ucrania.

"Ucrania necesita un apoyo financiero masivo inmediatamente para mantener en pie su economía y su Gobierno y para apoyar a los ciudadanos ucranianos, que están sufriendo y lidiando con una situación extrema", dijo la vicepresidenta del BM para Europa y Asia Central, Anna Bjerde.

El Banco Mundial pronosticó además que la economía de Rusia se contraerá "hasta el 11,2 % en 2022", sumida en una "profunda recesión" como resultado de las "sanciones sin precedentes" impuestas por Estados Unidos y sus aliados en Europa y otros países.

Bielorrusia verá retroceder su economía el 6,5 % y Moldavia el 0,4 %, mientras que Polonia y Rumanía, también vecinos de Ucrania, crecerán el 3,9 % y 1,9 %, respectivamente.

Desde que comenzó la guerra, el BM ha puesto en marcha un paquete de financiación de emergencia de 925 millones de dólares para Ucrania, en el marco de un plan de asistencia que aún está preparando y que ascenderá a 3.000 millones de dólares.

CP (afp, efe)