La Duma rusa pide a Vladimir Putin que reconozca a Donetsk y Lugansk

Los diputados rusos votaron el martes (15.02.2022) a favor de que el gobierno reconozca la independencia de las regiones separatistas prorrusas de Ucrania, coincidiendo con las tensiones con los países occidentales por el despliegue de tropas de Moscú. A favor de la resolución, presentada por el grupo parlamentario comunista, votaron 351 diputados, de los 450 que integran la Duma. "La resolución será firmada de inmediato y enviada al jefe del Estado", dijo el presidente de la cámara, Viacheslav Volodin, citado por la agencia Interfax.

Volodin, escribió en redes sociales que los legisladores transmitirán al presidente ruso Vladimir Putin la petición para que reconozca a la "República popular de Donetsk y a la República popular de Lugansk", dos regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, "Estados autónomos, soberanos e independientes".

Estas regiones se enfrentan a las tropas ucranianas desde 2014, en un conflicto en el este de Ucrania que ha dejado más de 14.000 muertos. El reconocimiento de estos territorios como independientes supondría el fin de los acuerdos de Minsk y del proceso de paz que prevé el futuro retorno de estos territorios bajo control de Ucrania.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, no indicó si el Kremlin acataría el pedido. "No puedo responder esa pregunta. No se ha tomado una decisión oficial sobre esta materia", indicó Peskov. Pero agregó que la petición de los diputados "refleja la opinión del pueblo" ruso. (afp/efe)