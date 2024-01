Alemania en Oriente Medio, en un callejón sin salida

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desairado a sus aliados internacionales más cercanos. Ha rechazado rotundamente la solución de los dos Estados, la idea de un Estado palestino independiente y democrático junto al Estado de Israel. "No haré concesiones en lo que respecta al control total de la seguridad israelí sobre toda la zona al oeste del Jordán y eso se contradice con un Estado palestino", escribió Netanyahu en X. También se lo dijo al presidente estadounidense, Joe Biden, en una llamada telefónica.

Pero la solución de dos Estados es precisamente en lo que Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea basan sus esfuerzos de paz. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, calificó la existencia de dos Estados como "la única solución". Israel sólo puede vivir con seguridad si los palestinos también pueden vivir con seguridad y dignidad.

Alemania únicamente puede insistir sobre esa conexión una y otra vez, afirmó a DW Hans-Jakob Schindler, experto en Oriente Medio de la organización internacional Counter Extremism Project. Los planes israelíes de repoblación en la Franja de Gaza, propuestos por dos miembros del gabinete israelí, serían "la mejor receta para que el extremismo islamista se arraigue en el futuro con firmeza en los palestinos en Gaza y probablemente más allá".

Si bien la Autoridad Palestina bajo Mahmoud Abbas está a favor, Hamás hasta ahora ha rechazado esa solución, así como cualquier reconocimiento de Israel. Según el expresidente de Hamás, Khaled Mashaal, la masacre del 7 de octubre, con alrededor de 1.200 muertos, fue sólo un anticipo: ese día demostró cuán realista es el "sueño" de un Estado propio "desde el río hasta el mar". Lo que se quiere decir es desde el Jordán hasta el Mediterráneo. En otras palabras, Israel desaparecería como Estado.

¿Cuán realista es la solución de los dos Estados?

Esto dificulta las cosas para la diplomacia alemana en Oriente Medio, que concede gran importancia al equilibrio. Alemania apoya a Israel en su lucha contra Hamás en la Franja de Gaza. La ministra de Asuntos Exteriores, Baerbock, también instó a Israel a proteger a los civiles. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamás, más de 25.000 personas han muerto en la operación militar.

El historiador Michael Wolffsohn calificó en la cadena alemana SWR la solución de dos Estados de "estupidez" y preguntó: "¿Cómo quieren implementar la solución de dos Estados?" Es "básicamente una tontería, nada factible", dijo. Según Wolffsohn, una alternativa podría ser una confederación de estados entre Cisjordania, la Franja de Gaza y Jordania. Pero actualmente ningún Estado ha mostrado verdadero interés.

Entretanto, el diplomático egipcio Mohammed el Baradei, exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, acusa a Occidente de hipocresía. A finales de enero escribió en el Journal of International Politics and Society: "Los mismos políticos que ahora defienden una solución de dos Estados, han observado en silencio cómo Israel se apoderaba de la mayor parte del territorio previsto para un Estado palestino mediante la anexión y la expansión de asentamientos. El tiempo después de la violencia actual es la última oportunidad para una paz justa y duradera antes de que toda la región arda en llamas".

Reproches contra la UNRWA

Las cosas se han vuelto aún más complicadas para la política alemana en Oriente Medio desde las recientes acusaciones contra la UNRWA, la agencia de la ONU de ayuda para los refugiados palestinos. Para poder hacer algo por la población civil, que sufre en la Franja de Gaza, Alemania financia generosamente a esta organización desde hace tiempo. Pero tras las acusaciones de que algunos de sus empleados también estuvieron involucrados en la masacre del 7 de octubre, Alemania, junto con otros países occidentales, suspendió temporalmente su ayuda. Los detractores dicen que durante años el gobierno federal no ha observado de cerca lo que sucede con el dinero.

Hans-Jakob Schindler describe a la UNRWA como "una organización difícil”, pero también como "básicamente la única infraestructura humanitaria que existe en la Franja de Gaza”. Su reto es que "simplemente tienen que lidiar con Hamás en la Franja de Gaza a diario y luego, por supuesto, está claro que cosas como esta pueden suceder".

Pero ninguna otra organización tiene el personal, los recursos y la experiencia de la UNRWA. "En realidad, no existe otra alternativa", afirmó Schindler. Ni siquiera Israel ha explicado hasta ahora quién podría realizar la labor humanitaria en la Franja de Gaza en lugar de la UNRWA.

Pero el apoyo alemán a Israel también es cada vez más difícil. Sudáfrica incluso ha demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Aún está pendiente el veredicto final, pero el Tribunal de La Haya ha emitido una decisión preliminar, en la que pide a Israel que haga todo lo que esté a su alcance para garantizar que su operación militar en la Franja de Gaza no resulte en un "genocidio".

Alemania se ha puesto expresamente del lado de Israel como "tercer bloque" en este proceso, como explicó recientemente el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit: "Debido a nuestro pasado, a causa del Holocausto, nos sentimos particularmente obligados a examinar muy de cerca esta cuestión y no estamos convencidos de que los argumentos presentados justifiquen esta acusación (de genocidio)".

Política descuidada en Oriente Medio

Los frentes se están endureciendo y el margen de maniobra para la diplomacia occidental en Oriente Medio parece reducirse. El historiador Michael Wolffsohn cree que Occidente difícilmente puede presionar a Israel sobre la cuestión de una solución de dos Estados, ni siquiera Estados Unidos. "Oriente Medio es un elemento geopolítico y geoeconómico muy, muy crucial para los Estados Unidos de América, así como para otros estados, y el único socio fiable en Oriente Medio para Estados Unidos es Israel”, dijo Wolffsohn en la cadena SWR. La UE también tiene "opciones limitadas. Necesita a Israel, primero en la lucha contra el terrorismo y segundo, en términos de tecnología militar".

En particular, la política alemana en Oriente Medio, según Hans-Jakob Schindler, hace mucho tiempo que no desempeña un papel importante. Sin embargo, esto no se debe al apoyo a Israel, sino a que Alemania "se contuvo demasiado" como mediador durante mucho tiempo. Schindler recuerda la labor de Alemania en el Cuarteto de Medio Oriente, formado por EE.UU., Rusia, la UE y la ONU, que intentó mediar durante años. "Este cuarteto nunca se terminó, sino que tuvo una muerte lenta y silenciosa”, lamentó Schindler. "La cuestión palestina simplemente ha quedado aparcada. Todo el mundo la dejó aparcada en los últimos años", zanjó.

