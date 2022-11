La Diabetes - Una enfermedad lucrativa

La diabetes demuestra que las sociedades modernas son incapaces de tratar adecuadamente una enfermedad crónica. La diabetes es una de las enfermedades más extendidas del siglo XXI con unos 430 millones de afectados en todo el mundo. Existen dos principales trastornos metabólicos conocidos como diabetes: El tipo 1 es una enfermedad autoinmune que debe ser tratada con insulina de por vida, mientras que el tipo 2 se desarrolla debido a una dieta demasiado abundante en grasas y azúcares y la falta de ejercicio. Ante el rápido aumento de la diabetes, la ONU quiere que los gobiernos tomen medidas, ya que en los cinco continentes la enfermedad no solo está destruyendo vidas, sino que también supone una importante carga para los presupuestos públicos. Aunque continuamente se prometen nuevas curas milagrosas, la enfermedad aún no puede ser tratada satisfactoriamente. En los últimos cuarenta años, se ha desequilibrado todo el sistema, ya sea porque los pacientes toman demasiados medicamentos o porque ya no pueden pagarlos. El único beneficiario de esta desoladora situación parece ser la industria farmacéutica: Con un volumen de negocio de 46.000 millones de dólares, la diabetes representa un mercado enorme y extremadamente lucrativo. Esta tendencia negativa se debe, en parte, a que los médicos y también de los laboratorios se han centrado hasta ahora en los niveles de glucemia. Como consecuencia se administra demasiados medicamentos sin tener en cuenta sus efectos secundarios. De esa manera los pacientes quedan atrapados en una espiral terapéutica sin que se pueda detener la progresión de la enfermedad, que puede conducir a complicaciones graves, incluidas las amputaciones, ceguera y ataques cardíacos. Existen, sin embargo, alternativas que podrían aplanar la curva epidémica de la diabetes tipo 2 y reducir los gastos sanitarios. Se podrían hacer esfuerzos preventivos para mejorar la nutrición, pues para el tipo 2, seguir una dieta estricta podría llevar a la remisión de la enfermedad. Pero estas soluciones requieren un gran esfuerzo y presuponen un replanteamiento completo del tratamiento de las enfermedades crónicas. Rodado en tres continentes, este documental se basa en los relatos de informantes, pacientes, investigadores y médicos. También confronta a industriales y representantes de las instituciones con su responsabilidad en la situación.