La crisis permanente del destituido Pedro Castillo

Los acontecimientos se precipitaron este miércoles (07.12.22) en Lima. Pero la crisis que derivó en la destitución del presidente izquierdista peruano Pedro Castillo, después de que este ordenara la disolución temporal del Parlamento, venía gestándose desde hace tiempo. Ya desde su estrecho triunfo electoral en segunda vuelta, el 6 de junio de 2021 (con un 50,125 por ciento de los votos contra su oponente, Keiko Fujimori, que tenía un 49,875 por ciento), se presagiaba otro período difícil para Perú, donde ya sendas crisis habían provocado la caída de presidentes como Pedro Pablo Kuczynski (derecha), en 2018, y Martín Vizcarra (centro), en 2020.

Una breve cronología de algunos antecedentes de la convulsionada jornada del 7 de diciembre de 2022:

29 de noviembre: Un grupo de diputados de la oposición peruana presentó en el Parlamento una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por "permanente incapacidad moral". Se trató del tercer intento de la oposición de destituir a Castillo en su año y medio de gobierno. La inestabilidad de su período se vio reflejada en la alta fluctuación en su equipo gubernamental, por el que pasaron aproximadamente 80 ministros, en cinco gabinetes.

27 de noviembre: La presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, pidió al presidente Castillo convocar con "carácter urgente" a todos los poderes del Estado, para poner solución "a la grave crisis actual". "Invocamos al presidente de la República a que convoque con el carácter de urgente a todos los poderes del Estado y órganos constitucionalmente autónomos para promover un espacio de diálogo que permita lograr consensos y acuerdos mínimos para restablecer la estabilidad y la paz social", señaló Barrios.

Elvia Barrios y Pedro Castillo, en una ceremonia de las Fuerzas Armadas (24.09.21).

25 de noviembre: El presidente Castillo designó a la abogada y congresista Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros, la quinta persona en ocupar ese cargo en su gobierno. Chávez había sido ministra de Cultura y, previamente, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, un cargo que debió dejar después de que el Congreso la censurara. Once días antes, la Fiscalía había anunciado la apertura de una investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.

20 de noviembre: Un Grupo de Alto Nivel formado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la crisis política en Perú viajó a Lima para reunirse con representantes de los tres poderes del Estado y la fiscal de la Nación, entre otros sectores sociales.

20 de octubre: El pleno de la OEA acordó enviar una misión a Perú para estudiar la crisis política, después de que el presidente Castillo pidiera al organismo activar la Carta Democrática Interamericana tras considerar que se estaba fraguando una "nueva modalidad de golpe de Estado" en su contra.

Luis Almagro y Pedro Castillo, en un encuentro de la OEA en Lima, el 5 de octubre de 2022.

11 de octubre: La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión. Castillo, que rechazó la acusación, tenía abiertas ya cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía en su contra, por sospecha de que encabezaba una presunta organización criminal para otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas.

28 de julio: El presidente peruano defendió su gestión en un mensaje al país al cumplir su primer año de gobierno y atribuyó las investigaciones por presunta corrupción en su contra a una campaña mediática para destituirlo. "Reclaman la vacancia no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi Gobierno se empeña en cumplir", dijo Castillo ante el Congreso, dominado por la oposición derechista. "Me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar, para aclarar los proceso ante la justicia", resaltó durante su mensaje.

Castillo defendió su gestión en el primer aniversario de su llegada a la presidencia.

30 junio: Pedro Castillo anunció su renuncia al partido Perú Libre, con el que ganó las elecciones de 2021. Sus dirigentes le habían pedido abandonar su militancia tras acusarlo de haber promovido la disidencia interna e implementado un "programa neoliberal perdedor". Castillo anunció, en un mensaje en Twitter, que había presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su "renuncia irrevocable" a Perú Libre y enfatizó que su decisión obedece a su "responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos".

28 de marzo; Pedro Castillo evitó ser destituido por el Congreso dominado por la oposición derechista, al cierre de un crispado juicio político. Tras un debate de más de ocho horas de duración en el Congreso, en el que mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

7 de diciembre 2021: El Congreso de Perú rechazó proseguir con un proceso de destitución contra el presidente, al no prosperar la moción que buscaba declarar a Castillo como "incapaz moral permanente". La solicitud, que se había presentado el 25 de noviembre, finalmente no fue admitida a debate, al registrar 76 votos en contra, frente a 46 a favor y 4 abstenciones.

ers (dpa, afp, CNN) (ms)