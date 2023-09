La creciente presencia económica del Golfo en Occidente

Cuando no tienta a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema para que se trasladen a Riad por cientos de millones de euros al año, Arabia Saudí se rasca sus abultados bolsillos para respaldar a empresas en crisis en Occidente.

Junto con sus vecinos Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar, el enorme Fondo Saudí de Inversión Pública (FPI) intervino en el punto álgido de la crisis financiera de 2008/9 para apoyar a varios bancos occidentales, incluso cuando sus propias economías se hundían junto con el precio del petróleo.

"Los fondos soberanos del Golfo pueden invertir grandes sumas de manera poco burocrática, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. A menudo han demostrado ser los salvadores de muchas empresas", dice a DW Eckart Woertz, director del Instituto GIGA de Estudios sobre Oriente Medio.

El Reino tiene actualmente participaciones en Nintendo, Uber, Boeing y el Newcastle United Football Club. En junio, el PGA Tour de golf acordó una polémica fusión con el LIV Golf, respaldado por Arabia Saudí, que fue denunciada por grupos de derechos humanos.

Cada vez preocupa más que los Estados del Golfo utilicen tecnología de IA para espiar a empresas y usuarios occidentales. Imagen: Mahmoud Khaled/picture alliance

Las inversiones en telecomunicaciones, bajo la lupa

La última inversión, aunque mucho menor, es el anuncio de Saudi Telecom (STC) de haberse hecho con la participación del 10 por ciento en el gigante español de telecomunicaciones Telefónica, por valor de unos 2.100 millones de euros.

La compañía telefónica emiratí E&I (antes Etisalat) aumentó este año su participación en otra gran empresa europea de telecomunicaciones, Vodafone, del 10 por ciento a casi el 15 por ciento. El mes pasado, E&I declaró que estaba considerando un nuevo aumento al 20 por ciento.

Naturalmente, ambas inversiones han suscitado preocupación por la seguridad nacional, ya que los Estados del Golfo son regímenes autocráticos con un largo historial de abusos de los derechos humanos y vigilancia rampante de sus ciudadanos.

Los países petroleros del Golfo no son China

"Arabia Saudí no tiene intereses comparables a los de China o Rusia", explica Woertz. "Mientras que China ha estado persiguiendo tecnología que ya está instalada aquí en infraestructuras de comunicaciones altamente sensibles, ese no es el caso de Arabia Saudí. No producen tecnología de alta gama como la china Huawei".

Woertz se refiere a la prohibición impuesta a Huawei y otras empresas tecnológicas chinas por Estados Unidos y muchos de sus aliados en los últimos años. A las agencias de inteligencia occidentales les preocupa que los equipos de redes inalámbricas chinos puedan contener puertas traseras que permitan la vigilancia de Pekín.

Dinero de sobra para chips de gama alta

Ante la escasez mundial de semiconductores de gama alta necesarios para alimentar modelos lingüísticos avanzados de inteligencia artificial, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han estado comprando chips fabricados por la empresa estadounidense NVIDIA.

Los dos países han hablado abiertamente de su deseo de convertirse en líderes en tecnologías de IA, que muchos líderes tecnológicos han advertido que podrían ser utilizadas indebidamente por regímenes autocráticos. De hecho, China aventaja al resto del mundo en vigilancia de sus 1.400 millones de habitantes.

Iverna McGowan, directora de la oficina europea del Centro para la Democracia y la Tecnología, declaró al Financial Times el mes pasado: "Los defensores de los derechos humanos y los periodistas son blanco frecuente de la represión gubernamental [en EAU y Arabia Saudí]. Y agregó: " Si a esto unimos el hecho de que sabemos que la IA puede tener efectos discriminatorios o utilizarse para potenciar la vigilancia ilegal, resulta aterrador".

(gg/ms)