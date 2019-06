La convivencia en las ciudades siempre fue conflictiva

Hace entre 12.000 y 10.000 años, los cazadores-recolectores abandonaron su estilo de vida nómada y se asentaron. Plantaron cereales como el trigo, la cebada y el centeno; comenzaron a criar animales como ovejas, cabras y finalmente ganado vacuno. Se formaron así los primeros grandes asentamientos.

Metrópoli prehistórica

Uno de los asentamientos fue Catalhoyuk, ubicado en el sur de la Turquía actual y en una área de aproximadamente 13 hectáreas. Hace entre 9100 y 7950 años vivían de 3500 a 8000 personas en construcciones de barro en esa proto-ciudad (un gran pueblo o una aldea que tenía características rurales y urbanas). Algunas casas estaban decoradas con murales elaborados y otras obras de arte, incluyendo estatuas de piedra de animales y mujeres corpulentas.

Los desafíos cotidianos pueden convertirse en una prueba de resistencia.

A las viviendas se llegaba desde arriba a través de escaleras, las casas estaban conectadas por los techos. Si alguien moría, lo enterraban en fosas debajo de la casa.

Exactamente allí los investigadores desenterraron recientemente 742 esqueletos humanos, lo que permite interesantes conclusiones sobre la convivencia en asentamientos prehistóricos, no siempre muy pacífica.

Huellas de enfermedades y conflictos

Los hallazgos muestran, de manera impresionante, que los antiguos habitantes de Catalhoyuk ya tuvieron que enfrentarse a problemas similares a los actuales hace miles de años. Examinando los huesos y los dientes de los esqueletos, los investigadores pudieron demostrar que había una alta tasa de infección. La higiene era insuficiente y las enfermedades podían propagarse rápidamente por la ciudad.

Los investigadores encontraron numerosos indicios de violencia interpersonal. Muchos cráneos mostraban fracturas curadas en las partes superiores o posteriores, algunos además con múltiples heridas.

Hay muchas evidencias de que estas lesiones fueron causadas por bolas duras de arcilla, que los investigadores encontraron en gran cantidad en Catalhoyuk. Estos proyectiles de arcilla eran disparados con ayuda de hondas.

Mucho espacio para habitantes y sus conflictos: las ruinas prehistóricas de Catalhoyuk.

"Un mensaje clave de estos hallazgos es que nuestro comportamiento actual está profundamente arraigado en la historia de la humanidad", dijo Clark Spencer Larsen, antropólogo de la Universidad Estatal de Ohio, quien dirige la investigación.

La convivencia como desafío

"Como resultado de la convivencia en estos asentamientos, las personas se enfrentaron a desafíos que abordaban cuestiones fundamentales: ¿Qué comer? ¿Quién produce los alimentos y cómo distribuirlos? ¿Según qué normas sociales se divide el trabajo? ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades infecciosas a pesar de la falta de atención sanitaria? ¿Cómo funciona la convivencia interpersonal, incluso con animosidades aisladas?", senaló Larsen en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

En Catalhoyuk, la comunidad, en gran parte homogénea, practicó esta compleja convivencia ininterrumpidamente durante 1150 años.

(jw/er/dg)

