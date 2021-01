La CIA desclasifica cientos de documentos sobre ovnis de los últimos 70 años

La CIA ha desclasificado un enorme y largamente esperado tesoro de documentos relacionados con avistamientos de ovnis en los últimos 70 años, avivando la emoción entre los que quieren creer en los extraterrestres y la frustración entre los que quieren encontrar realmente la prueba.

Gracias a The Black Vault, un sitio de entusiastas de los ovnis y centro de intercambio de archivos gubernamentales relacionados, ahora se puede excavar a través de un enorme tesoro de documentos desclasificados proporcionados por la CIA que ha recogido sobre ovnis a lo largo de los años.

La nueva divulgación asciende a más de 2.700 páginas de documentos escaneados sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), que es el término del Gobierno de Estados Unidos para los ovnis.

El fundador de The Black Vault, John Greenewald Jr., ha pasado los últimos 20 años demandando a la CIA para que libere los registros. Ahora, luego de obtenerlos, ha escaneando todas las páginas. Según un informe del New York Post, la CIA ha afirmado que ahora han proporcionado toda la información sobre los UAP que tienen.

La CIA compiló todo en un CD-ROM

La publicación se produce meses antes de que el Pentágono informara al Congreso sobre todo lo que saben sobre UAP. El informe agrega que las demandas de información sobre la vida extraterrestre aumentaron tanto que la CIA eventualmente compiló todo en un CD-ROM que fue obtenido por Greenwald y subido al sitio web en múltiples archivos PDF descargables.

Greenewald tuiteó un ejemplo del tipo de documentos que puedes esperar encontrar cuando compartió un memorándum parcialmente redactado de 1976 que menciona la investigación OVNI.

Greenwald le dijo a Vice que cree que los documentos son difíciles de analizar por razones calculadas. "La CIA ha hecho increíblemente difícil usar sus registros", dijo sobre el formato de archivo "anticuado". "En mi opinión, este formato anticuado hace muy difícil que la gente vea los documentos, y los use, para cualquier propósito de investigación".

La Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2021, parte de un proyecto de ley de ayuda y gasto gubernamental para el COVID-19, firmado por el presidente Donald Trump el mes pasado, ha ordenado a las agencias de inteligencia que presenten un informe sobre los UAP en un plazo de 180 días. Según la directiva del comité de inteligencia del Senado, el informe debe contener análisis detallados de los datos de los ovnis, así como los aportes de inteligencia de la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tareas de Fenómenos Aéreos No Identificados y la Oficina Federal de Investigación.

La búsqueda de respuestas definitivas no ha terminado. "Aunque la CIA afirma que esta es su colección 'completa', puede que no haya manera de verificarlo completamente", escribió Greenewald.

