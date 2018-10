La cantante Sinéad O’Connor se convirtió al islam

10 carátulas de discos que han hecho historia

Peter Gabriel - Scratch (1978)

Hipgnosis trabajó con grandes grupos, como Genesis. Una obra maestra es el diseño de la portada del doble álbum "The Lamb Lies Down On Broadway". Más tarde, Peter Gabriel también trabajó con Hipgnosis para sus álbumes en solitario, a los que no les puso ningún título. Fueron bautizados inoficialmente por los periodistas y los fans. Está claro por qué este álbum se llama "Scratch".