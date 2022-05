La 'Canción de Alemania' cumple 70 años como himno nacional de la República Federal

Los himnos nacionales, en el punto de mira

¿Y si buscamos un himno más marchoso?

No son pocos los ugandeses que piensan que su himno debería tener más atractivo musical. Además, para la ministra de Turismo, una versión más moderna atraería a los turistas. El primer ministro Mbazi, no obstante, respondió que los ugandeses tienen problemas más importantes, añadiendo que los visitantes van al país por sus safaris, no por el himno.