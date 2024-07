La caída de "El Mayo" Zambada

El aeropuerto donde aterrizó el avión privado en que viajaba "El Mayo" Zambrano. Imagen: Jose Luis Gonzalez/REUTERS

Cuando el narcotraficante Ismael Zambada García alias El Mayo, de 76 años de edad, abordó la mañana del 25 de julio en Hermosillo, Sonora, una pequeña aeronave junto con Joaquín Guzmán López hijo de su compadre Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, jamás hubiera pensado que serían sus últimas horas de líder invicto del Cartel de Sinaloa, la organización criminal de tráfico de droga más poderosa del mundo.

Lo entendió cuando el avión aterrizó en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en el condado Doña Ana, yfue arrestado junto con su acompañante por el FBI. Son acusados en diversas cortes federales de Estados Unidos del tráfico de toneladas de droga, incluyendo el mortal fentanilo que ha causado más de 300 mil muertes por sobredosis de 2019 a 2023.

Así termina la carrera criminal de Zambada García luego de 60 años de tráfico de drogas transnacional, en los cuales nunca pisó la cárcel gracias a que durante décadas fue protegido por autoridades de todos los niveles en México, incluyendo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Gracias a esa complicidad el Señor del Sombrero y/o la Señora, como también se le llama dentro del cartel, inició su multimillonario imperio de drogas en la década de los setenta de la mano de su cuñado el cubano Antonio Cruz Vázquez alias Niko, esposo de su hermana mayor Modesta Zambada García.

Cuando su cuñado fue detenido en Las Vegas, Nevada, en 1978, debido a su extravagante estilo de vida e indisciplina, El Mayo aprendió a administrar su negocio criminal con extrema cautela, bajo perfil y mano firme, haciendo uso de la traición, muerte y corrupción como principales herramientas para deshacerse de enemigos y rivales.

"El Mayo no se entregó, El Mayo pensó que iba a otra ubicación, no sabía que iba a llegar a Estados Unidos. Fue una operación del FBI (Agencia Federal de Investigaciones e Inteligencia) planeada durante más de un año”, me confió esta madrugada una de las personas que ha participado activamente en las fases de la peligrosa operación que concluyó en la captura del capo. "El gobierno de México no colaboró de ninguna forma en la detención, no sabían que esto iba a ocurrir”.

De acuerdo con el informante, la operación fue conducida exitosamente por tres cortes federales: San Diego, California, Columbia en Washington DC, y Chicago, Illinois, junto con el FBI. En esta ocasión, la agencia antidrogas DEA no jugó ningún papel relevante.

Aunque en este momento la corte federal de distrito este de Nueva York pelea por quedarse con la jurisdicción del caso, pese a no haber participado en el plan para su captura, se espera que sea la corte de distrito norte en Chicago la que se quede con el caso judicial contra El Mayo Zambada, como ocurrió en 2010 con su hijo Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, quien aceptó colaborar con el Departamento de Justicia a cambio de una condena menor y declaró contra decenas de funcionarios públicos y miembros del Cartel de Sinaloa, incluyendo El Chapo Guzmán.

De acuerdo con el informante, habrá disputas políticas en Estados Unidos por quién se queda con el caso judicial.

Al no tratarse de una entrega pactada, como algunos medios inicialmente especularon, se trata de un verdadero sisma dentro del Cartel de Sinaloa y el sistema político mexicano, de consecuencias incalculables.

Ismael "El Mayo" Zambada. Imagen: Uncredited/U.S. Department of State/AP/dpa/picture alliance

La caída de El Mayo sin duda pone a temblar al sistema criminal mexicano del que ha sido parte por más de medio siglo.

Juego de tronos

Joaquín Guzmán López alias Güero, Moreno o Kikin, es hermano directo de Ovidio Guzmán López, extraditado a Estados Unidos en 2023 y medio hermano de Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes comandan el clan familiar de Los Chapitos.

Se me afirmó que él fue pieza clave de la operación encubierta que logró poner una trampa a El Mayo. Fue quien convenció al veterano y desconfiado narco de subir a la aeronave, sin que supiera que iba a ser llevado a territorio de Estados Unidos para ser detenido.

No está claro, al menos la fuente de información no quiso hablar del tema, si Iván y Jesús Alfredo conocían de la operación.

De acuerdo con el informante, al igual que El Mayo, Joaquín Guzmán Jr. será llevado ante un juez, quedará detenido y será procesado. Seguramente colaborará con el Departamento de Justicia y podría ser beneficiario de un programa de testigos colaboradores. Tiene una acusación criminal en la corte federal de Columbia, en Washington DC, y en la corte de distrito norte en Chicago.

Ovidio Guzmán López, alias El ratón, acusado del tráfico de toneladas de droga a Estados Unidos, incluyendo el mortal fentanilo, se encuentra bajo la custodia de la Corte de distrito norte de Illinois, en Chicago. Tras la detención de Zambada, algunos medios de comunicación especularon que había sido liberado porque su nombre no aparece en Agencia Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés). Sin embargo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron que sigue bajo custodia y que si cambió su estatus en el BOP es por cuestiones de seguridad y/o porque ya es testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.

Hace años lo mismo sucedió con Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo, extraditado a Chicago en 2010. Tras llegar a un acuerdo de colaboración, su nombre fue borrado del BOP, pero seguía bajo custodia en una prisión especial.

La fuente de información relacionada con la operación de captura comentó que, si bien es cierto que el sistema de justicia en Estados Unidos no es perfecto y que hay una intensa competencia dentro de las agencias norteamericanas, hay elementos de todas las agencias que están comprometidos a cumplir con su deber a costa de su propia vida. Señaló que uno de los ejemplos claros es la captura de Zambada García, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Aunque habrá quienes quieran atribuirse indebidamente el triunfo, la persona consultada aseguró que es mérito total del FBI. Durante meses, agentes de esa corporación, con la supervisión de las tres cortes federales, participaron en una operación, logrando penetrar exitosamente al Cartel de Sinaloa.

Sisma profundo para el sistema criminal mexicano

Llevo 20 años investigando al Cartel de Sinaloa, me tomó tiempo entender el nivel de poder acumulado por El Mayo y su figura crucial dentro del sistema criminal que opera en México. No lo comprendí hasta que en 2011 conocí a su abogado Fernando Gaxiola, quien en ese momento fungió como emisario de Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, quien estaba siendo juzgado en la Corte de Distrito Este en Chicago.

Gracias al testimonio de Gaxiola y al diario secreto que me entregó escrito de puño y letra por Zambada Niebla, el cual publiqué en 2019 en el libro "El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo”, pude penetrar las entrañas de la organización criminal y comprender sus mecanismos internos y cómo opera y se colude con el gobierno de México para poder ser el cartel preponderante.

Pude reconstruir la vida y génesis de la carrera criminal de El Mayo, originario de El Álamo, una sindicatura a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Apenas estudió la escuela primaria, quedó huérfano de padre a los doce años y comenzó a trabajar para ayudar a su madre en la manutención de la familia. Un tío paterno ya se dedicaba a la siembra de marihuana y amapola. Comenzó trabajando como peón, cortando leña y haciendo cercos. Luego se fue a un ingenio azucarero en El Dorado, Sinaloa, limpiando las ruedas de las carretas que transportaban caña.

Fue cuando llegó su cuñado Niko a su vida y todo cambió para siempre en la familia Zambada, hasta convertirse en uno de los clanes familiares criminales más poderosos de México y Estados Unidos.

El Mayo comenzó su carrera criminal en California; desde entonces es la otra sede principal del Cartel de Sinaloa. A lo largo de su carrera criminal ha tenido contacto directo con presidentes de la república y secretarios de Estado, cientos de mandos militares, gobernadores, y políticos de todos los niveles. Y ha hecho acuerdos con agentes de la DEA, dándoles información de sus amigos, rivales y socios, para hacerlos a un lado y ser líder hegemónico.

En su diario, Vicentillo narra, por ejemplo, cómo fue enviado por su padre a la residencia oficial de Los Pinos, donde despachaba entonces el Presidente Ernesto Zedillo, para hablar y ser recibido por uno de los jefes del Estado Mayor Presidencial y resolver el tema de propiedades decomisadas a su madre. Su visita fue exitosa.

El mismo nivel de componendas tuvo en el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador.

Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2016, sus hijos Iván, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín tomaron las riendas de la facción, y a través de un feroz ejército de sicarios y la proliferación de laboratorios de metanfetaminas y fentanilo han logrado multiplicar la herencia dejada por su padre hasta convertirse, según el gobierno norteamericano, en la facción más poderosa del Cartel de Sinaloa.

Información de AMLO vinculado con el Cartel de Sinaloa

Respecto a las implicaciones de la detención de El Mayo en el gobierno y sistema político mexicano, la fuente involucrada en el operativo e infiltración del cartel me explicó que él personalmente ha recibido información de los acuerdos entre miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y miembros de su partido, con integrantes del Cartel de Sinaloa.

"Teníamos a Jesús Alfredo, hijo del Chapo ubicado en Sinaloa, tratamos de hacer esfuerzos de cooperación con el gobierno de México para lograr una detención, el gobierno de México nos decía que quería colaborar pero desgraciadamente supimos directamente, a santo y seña, exactamente que filtraron información al cartel de lo que se estaba haciendo para tratar de lograr la detención”.

La fuente de información oficial a pregunta expresa mía también confirmó lo que he revelado en esta columna que escribo en exclusiva para la DW, y en mi libro "La Historia Secreta”, sobre las conexiones entre "Los Chapitos” y familiares del presidente López Obrador.

"Se han manejado diferentes fuertes de información que han dicho que con los hijos de López Obrador y con los sobrinos de López Obrador”.

-¿Qué se supone que hay de contactos entre los hijos del Chapo y los hijos del presidente?

-Lo que se afirma es que hay relación personal y que había intereses de por medio.

Respecto al gobierno del estado de Sinaloa, encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya, "se ha escuchado que con el gobierno sí tenían prácticamente el control”. "Tenemos pruebas circunstanciales”.

Durante las primeras horas después de la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán Jr., el silencio sepulcral por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece revelador.

Habrá que ver qué dice AMLO en su conferencia matutina de este viernes 26 de julio. Su política hacia los carteles de la droga de "abrazos y no balazos” contribuyó a que el Cartel de Sinaloa traficara toneladas de fentanilo a Estados Unidos, en polvo o píldoras, provocando la muerte por sobredosis de al menos 300 mil personas de 2019 a 2023.

En lo personal, no me sorprendería que salga en defensa de El Mayo Zambada y acuse que fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Se atreverá a exigir su repatriación? No olvidemos que AMLO dice que "los narcos son pueblo”.

Una guerra se avecina

Dado que no fue una entrega pactada de El Mayo, sino una captura, el capo no tuvo tiempo de nombrar oficialmente a un sucesor dentro de su facción, aunque es sabido que su brazo derecho y natural heredero es su hijo Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como "Mayito Flaco”, de 42 años de edad.

En los últimos seis años, entre los Zambada y los Guzmán la tensión es como la cuerda de un violín. "Los Chapitos” responsabilizan a Vicentillo y a El Mayo de la caída de su padre, El Chapo. Para ellos es un agravio imperdonable que el propio Vicentillo declarara contra su compadre en el juicio llevado a cabo en Nueva York en 2018-2019.

Durante estos años, en los mandos medios de las facciones Zambada y Chapitos ha habido una guerra y ajustes de cuentas. De acuerdo a una entrevista que me concedió Dámaso López Serrano, alias Mini Lic, ex integrante de la cúpula del Cartel de Sinaloa, El Mayo ha tratado a toda costa de evitar una guerra con Iván Guzmán, el líder de Los Chapitos. Ha preferido cederles territorio porque los ejércitos de sicarios de los Guzmán son más sanguinarios y numerosos.

Mini Lic afirmó que sabe que Mayito Flaco sí está dispuesto a pelear una guerra contra los hermanos Guzmán.

Se afirma que a principios de este año, cuando parecía que iniciaría una batalla campal entre ambas organizaciones, El Mayo ordenó a su familia a salir de Sinaloa y desplazarse a otras ciudades de México e incluso al extranjero.

Llama la atención que en ese contexto Zambada García haya caído en la trampa en la que colaboró el hijo mejor de El Chapo. ¿O habrá sido justamente en ese afán de llevar las cosas en paz que decidió hacer ese viaje sin retorno?

-¿Qué impacto tendrá la caída del Mayo?, pregunté a la fuente de información involucrada en fases del operativo que dio con su arresto.

"Tendrá un impacto enorme, estamos hablando del segundo líder más importante del Cartel de Sinaloa. Ahorita yo creo que en México hay mucha gente muy nerviosa, esto no se lo esperaba nadie, no es que El Mayo haya podido avisar a alguien ‘me voy a entregar y les aviso para que tomen precauciones'. Ahorita debe haber mucha gente temblando, porque ni él sabía que iba a ser arrestado.

"El Mayo tiene dos opciones, hacer lo que su compadre el Chapo, no colaborar y llegar a un juicio arriesgando la cadena perpetua, o la cooperación.

"Nadie tiene tanta información de tantos años, de tantas generaciones como él la tiene; estamos hablando desde los setentas, de toda la corrupción, de los gobiernos, específicamente sus contactos y como funcionaban. Estamos hablando de un caso que involucraría a muchísima gente.

-¿Usted cree que con la cooperación del Mayo podría comenzar a desmantelarse la red de corrupción?, pregunté a la fuente de información.

"La palabra comenzar es la mejor frase que se puede usar, para que acabe van a pasar muchísimos años y no creo que pare totalmente, veamos el caso de Colombia, tantísimos años y todavía existe la corrupción en Colombia, no al nivel que existía en su máximo momento. Con esta detención y si él llegara a cooperar, hay mucho interés por parte del gobierno de Estados Unidos de ir contra los narco políticos y la corrupción y todo ese tipo de cosas”.

Tras el arresto de El Mayo, fue asesinado a balazos en Culiacán Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirigente del Partido Sinaloense (PAS). Cuén fue aliado del hoy gobernador morenista Rubén Rocha Moya para ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021, y se le vinculó directamente en las negociaciones entre Rocha Moya y Los Chapitos. Esta información ha sido publicada en varias de mis colaboraciones en este espacio.

Cuén fue uno de los artífices para que la pareja sentimental de Joaquín Guzmán Loera, Lucero Sánchez López, fuera diputada local en 2013 por la alianza PAN-PT y PAS.

En las elecciones del pasado 2 de junio, Cuén tuvo divisiones con Rocha Moya y el candidato a alcalde de Badiraguato, José Paz Elenes, y decidió aliarse con el PAN y el PRD en contra del partido Morena.

Se desconocen hasta ahora las razones del homicidio de Cuén.

(chp/ers)