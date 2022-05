La Bundesliga busca rescatar su honor en Europa

No fue el rutilante campeón alemán Bayern Múnich, tampoco el segundo al mando, Borussia Dortmund. Ambos decepcionaron por sus prematuras eliminaciones en la Champions League. Si acaso, son otros los equipos que tienen ahora el encargo de dejar bien parado al fútbol alemán en competiciones europeas.

Tanto el Eintracht de Frankfurt como el RB Leipzig llegan con ventaja en el marcador para encarar sus partidos de vuelta en la semifinales de la Europa League este jueves (05.05.2022) ante West Ham United y Glasgow Rangers, respectivamente.

El Eintracht ya ganó como visitante 2:1 en la ida, jugada en Londres contra los "Hammers", mientras que el Leipzig se impuso como local a los Rangers escoceses 1:0 y ahora le corresponde completar la misión en la ruidosa Glasgow.

Un reencuentro con la historia

En su carácter de favoritos, ambos equipos tienen la gran posibilidad de repetir una final enteramente alemana como no se había visto desde 1980. Entonces el torneo todavía se llamaba Copa de la UEFA antes de ser rebautizada Europa League en 2009.

Fue el 21 de mayo de ese año, fecha exacta cuando el Eintracht venció en casa por la mínima diferencia a los "potros” del Borussia Mönchengladbach con solitario gol de Fred Schaub al minuto 81. Tras entrar de recambio, solo tres minutos le bastaron a Schaub para sellar el único título de Europa League en la historia de las "águilas” de Frankfurt.

Pese a que el marcador fue 3:3 en el global, el criterio del gol de visitante le dio la copa a los de Frankfurt gracias a las dos anotaciones conseguidas en Mönchengladbach. Dicho sea de paso, "águilas” y "potros” se volverán ver las caras este fin de semana en la penúltima fecha de Bundesliga, nuevamente en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, antes conocido como Waldstadion desde 1925 hasta 2005.

El japonés Daichi Kamada con la dorsal 15 del Eintracht de Frankfurt puso el 2:1 definitivo contra los "Hammers" en Londres

Así, en Frankfurt apuestan todo a la conquista europea. El equipo de Oliver Glasner ha dado la campanada luego de confirmar sus serias aspiraciones, tras vencer en cuartos de final al Barcelona de Xavi, el amplio favorito.

De sellar el trámite en casa contra los "Hammers” del West Ham esta noche, Frankfurt se reencontraría con la posibilidad de pelear por el segundo título europeo de su historia. Pero su rival es consciente del peligro que le acecha: "Necesitamos ser cuidadosos en las jugadas a balón parado y en sus contragolpes. Será un partido especial”, apuntó el futbolista checo del West Ham, Vladimir Coufal.

Misma oportunidad, tiempos diferentes

Si bien en Frankfurt añoran títulos que caen a cuentagotas, nadie refuta la amplia tradición de dicha institución a nivel del fútbol alemán. Pero muchas veces el peso de la historia no le hace justicia a un presente carente de títulos. No obstante, ese furor al hondear las banderas no decae a pesar de su infructuosa cosecha de títulos.

Por eso es reconocido el Eintracht de Frankfurt: su fiel afición es un factor que podría inclinar la balanza a su favor hoy que acaricia la gloria europea de nueva cuenta, 42 años después.

Scott Wright (centro) de Rangers de Glasgow es perseguido por los jugadores del RB en la idea de las semifinales de Europa League disputada el 28 de abril en el Red Bull Arena

Del otro lado se habla de amplia juventud. El RB Leipzig, el único club del Este de Alemania en la primera división de la Bundesliga, llegó al máximo circuito del fútbol alemán tan solo en 2016 y ya busca la primera final europea de su joven historia. La ruta hacia Sevilla pasa por una última aduana en el Ibrox Park de Glasgow.

Enfrente tiene a los Rangers, uno de los equipos más populares del fútbol escocés. Sin opciones de pelear por el título de campeón de Escocia, el club va "all in" por la Europa League, de la cual disputó la final en 2008 y perdió contra el Zenit de San Petersburgo ruso.

Frankfurt y Leipzig están muy cerca de salvar el honor de la Bundesliga en Europa, es la última llamada.