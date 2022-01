La Berlinale 2022 presenta un nutrido programa (pese a la pandemia)

Como en todos los ámbitos de la vida cultural y social, la variante ómicron del coronavirus también tiene repercusiones en la Berlinale de este año. El festival de cine de Berlín dio a conocer su programa justo cuando Alemania registró por primera vez 100.000 contagios en un día. La codirectora del certamen, Mariette Rissenbeek, subrayó en su conferencia de prensa virtual que la planificación había sido hecha cuando las cifras de infecciones eran significativamente inferiores. Ahora, los organizadores han tenido que reaccionar y hacer modificaciones de último momento. Importantes eventos, como el European Film Market (EFM), se realizarán solo en línea.

El festival se reducirá a una semana, en lugar de los 10 días previstos originalmente, y todas las fiestas han sido canceladas. Pero se mantiene el plan de realizar exhibiciones con público, porque la "vivencia colectiva” es un aspecto central, según explicó su director artístico, Carlo Chatrian. Habrá que ver qué sucede si los contagios siguen aumentando.

Adaptación de Fassbinder en la apertura

La Berlinale comenzará el 10 de febrero con la película de François Ozon "Peter von Kant", inspirada en el clásico de Rainer Werner Fassbinder "Las amargas lágrimas de Petra von Kant", de 1972.

El programa incluye esta vez menos películas que la última edición del festival previa a la pandemia. Pero, aun así, se presentarán 256 cintas, de las cuales 18 competirán por un trofeo.

Competencia internacional

Las estrellas francesas están muy presentes este año en la competencia. Además de Denis Ménochet e Isabelle Adjani en la película inaugural, se podrá ver a Juliette Binoche y Vincent Lindon en los roles protagónicos de "Both Sides of the Blade", de Claire Denis. Y Charlotte Gainsbourg tiene el papel principal en la cinta de Mikhaël Hers "Los pasajeros de la noche".

También renombrados cineastas del ámbito germanoparlante compiten esta vez en la Berlinale. Andreas Dresen presenta la película "Rabiye Kurnaz contra George W. Bush", y el director austriaco Ulrich Seidl participa con "Rimini". La directora Nicolette Krebitz toma igualmente parte en la contienda con "AEIOU – Un rápido alfabeto del amor".

Entre los favoritos de este festival se cuenta además el director surcoreano Hong Sang-soo, con "The Novelist's Film", una obra que se desarrolla en los tiempos de la pandemia y que "celebra la hermosura de los encuentros fortuitos”, según Carlo Chatrian. Hong Sang-soo ganó en 2020 el Oso de Plata a la mejor dirección, por la cinta "The Woman Who Ran".

Escena de "The Novelist’s Film".

Por cuarta vez compite en la Berlinale el cineasta canadiense Denis Côté, en esta oportunidad con su obra "That Kind of Summer", rodada en estilo documental. Y el director camboyano Rithy Panh se suma a la carrera por un Oso con "Everything Will Be OK", al igual que la indonesia Kamila Andini, con "Before, Now & Then".

Premio para Isabelle Huppert

La actriz francesa Isabelle Huppert recibirá el 15 de febrero el Oso de Oro por su trayectoria cinematográfica. Su última película, "À propos de Joan", dirigida por Laurent Larivière, también podrá verse en la capital alemana, en el marco de los Berlinale Specials.

En dicha sección se exhibirán también varios documentales, entre ellos "This Much I Know to Be True", de Andrew Dominik, quien acompañó en su trabajo al músico australiano Nick Cave durante la pandemia.

En el marco del festival están planeados igualmente diversos homenajes al ícono del cine francés Jean-Luc Godard, como la exhibición de sus clásicos y una exposición dedicada a su obra.

