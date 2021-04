La BBC recibe 110.000 quejas por la excesiva cobertura del príncipe Felipe, la mayor cantidad de su historia

La BBC (Corporación británica de radiodifusión) ha recibido un inmenso número de quejas de los telespectadores por la excesiva cobertura televisiva del difunto marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe. Tal y como anunció la BBC, incluso tuvieron que crear temporalmente su propio formulario en línea para hacer frente al gran número de cartas.

Sin embargo, la cadena pública no reveló exactamente el número de quejas recibidas. Por su parte, The Times reportó que la cifra ascendía a más de 110.000. Esto supondría un récord de quejas en la historia de la televisión británica, superando el anterior máximo de 63.000 provocado por la proyección de Jerry Springer: The Musical en 2005.

"El público se merece poder elegir la programación"

El expresentador de la BBC Simon McCoy, que recientemente se marchó para unirse a GB News, fue uno de los que criticaron a la corporación. "BBC1 y BBC2 mostrando lo mismo. Y presumiblemente el Canal de Noticias también. ¿Por qué? Sé que es un gran evento. Pero seguro que el público se merece poder elegir la programación", escribió en Twitter.

Por otro lado, The Guardian aseguró que el gran número de quejas podría deberse también a los cambios en los hábitos de visualización.

Las cifras de telespectadores también revelaron el gran descontento por la cobertura que se le dio a la muerte del príncipe Felipe. Según reportó The Guardian, la BBC One, que es tradicionalmente el canal que los británicos encienden en los momentos de importancia nacional, bajó un 6 % respecto a la semana anterior, según el análisis de las cifras de audiencia realizado por Deadline.

Para la BBC Two la decisión fue aún peor: perdió dos tercios de su audiencia. ITV sufrió una caída similar después de abandonar su programación del viernes por la noche para emitir los homenajes al duque.

