La aplicación que lo envejece en segundos, podría robar sus datos

Pareciera que muchos no quieren esperar a envejecer naturalmente y lo hacen en segundos con la ayuda de un programa llamado "Faceapp". Una foto y unos pocos clics son suficientes. Por estos días, las redes sociales están llenas de caras arrugadas. Celebridades de todo el mundo se han sumado y han desatado una fiebre mundial. Esta aplicación es un buen ejemplo de cómo hoy las imágenes pueden manipularse sin ser detectadas. El programa funciona con la ayuda de inteligencia artificial que conoce las fases naturales del proceso de envejecimiento y puede aplicarlos a cada rostro.

Pero los cambios más grandes requieren mayores inversiones. Si no le bastan las canas virtuales, también puede tener un bigote, pero solo está disponible por una módica suscripción por 44 euros o 20 euros al año.

Este ha sido un gran éxito que se apunta el desarrollador ruso "Wireless Lab". En todo el mundo, la aplicación ocupa el primer lugar en las listas de descargas de Apple y Android. Aunque el éxito llega tarde: la aplicación salió al mercado hace unos dos años. Pero gracias a que celebridades de todo el mundo la han descubierto ahora, la app se ha hecho popular.

¿De qué le sirven las fotos de ancianos a Putin?

Pero el auge de "Faceapp” en las redes sociales ha llamado la atención de los críticos. La compañía que está detrás de la aplicación se llama "Wireless Lab" y está ubicada en San Petersburgo. Más no se sabe de la empresa. Pero una lectura más detenida de los términos y condiciones y la política de privacidad acaban con la diversión que encuentran muchos con la aplicación.

La empresa no solo recopila datos de los usuarios, sino que también guarda las imágenes. Los críticos temen que el Estado ruso pueda usarlos para sus propios fines. Pero Yaroslav Goncharov, el jefe de la compañía, tranquiliza: "Solo las imágenes puestas a disposición por los usuarios son bajadas y editadas”. En realidad, eso también sería posible en la propia aplicación, sin almacenarlas. Pero Goncharow explica que el rendimiento de la aplicación mejora cuando las imágenes se suben a una nube.

Logotipo de FaceApp

Afirma que los servidores no están en Rusia sino en Estados Unidos, Singapur o Irlanda, que les pertenecen a Amazon o Google, por ejemplo. Además, la mayoría de las imágenes se eliminarían en 48 horas. Goncharov asegura que no comparten los metadatos con terceros, excepto con socios publicitarios. Lo que no sería nada nuevo. Se sabe que Facebook o Google usan y venden datos de los usuarios en grandes cantidades.

Desinstalar inmediatamente la aplicación

Los críticos no confian en las declaraciones del jefe de "Wireless Lab". En efecto, datos personales importantes podrían caer en manos equivocadas, advierte el Encargado gubernamental de la Protección de Datos de Alemania, Ulrich Kelber. Los términos de uso son demasiado "flexibles".

¿Una empresa rusa que recoge datos y almacena fotos? A mas tardar aquí saltan las alarmas. Los políticos están advertidos desde que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Así que el próximo en ocuparse de "Faceapp" podría ser pronto el FBI.

El senador demócrata Chuck Schumer escribió una carta a las autoridades. Señala que, junto con la Agencia de Protección al Consumidor, el FBI debe investigar si los desarrolladores de la aplicación transmiten datos de ciudadanos estadounidenses a terceros. Es "profundamente preocupante" que "una fuerza enemiga que cometió delitos cibernéticos contra Estados Unidos" pudiera obtener información personal de los usuarios. Los demócratas han instado a todos los activistas y participantes de la próxima campaña electoral por la Casa Blanca a desinstalar la aplicación.

(jov/er)