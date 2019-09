Lüders: “Luce improbable que Irán haya agredido a Arabia Saudita”

Este jueves (19.9.2019), en una entrevista concedida a la cadena de noticias estadounidense CNN, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, aseguró que su país no estaba implicado en los ataques con drones del pasado sábado (14.9.2019) contra la petrolera saudí Aramco. "Sé que nosotros no lo hicimos. Sé que los hutíes dijeron haberlo hecho”, declaró escuetamente, aludiendo a los rebeldes que combaten en Yemen contra una coalición de fuerzas lideradas por Riad. Zarif también advirtió que, si Estados Unidos y Arabia Saudita agredieran militarmente a Irán, el asunto derivaría en "una guerra total” que causaría "muchas bajas”. "No queremos participar en una confrontación militar, pero no parpadearemos a la hora de defender nuestro territorio”, subrayó. DW habló sobre este nuevo episodio en la escalada del conflicto entre Teherán, por un lado, y la alianza Washington-Riad, por otro, con el politólogo y periodista Michael Lüders, experto en Estudios Islámicos y presidente de la Sociedad Germano-Árabe (DGA), con sede en Berlín.

Deutsche Welle: ¿Tienen los rebeldes hutíes la capacidad de orquestar ataques contra objetivos críticos de Arabia Saudita como los que tuvieron lugar el 14 de septiembre?

El politólogo y periodista Michael Lüders, experto en Estudios Islámicos y presidente de la Sociedad Germano-Árabe (DGA), con sede en Berlín.

Michael Lüders:Empecemos por aclarar que, aunque los rebeldes hutíes asumieron la autoría de los ataques con drones, todavía no se sabe a ciencia cierta quién está detrás de ellos. Si los hutíes realmente los orquestaron, serían los primeros ataques de ese tipo en territorio saudita. En el pasado, los hutíes se han limitado a lanzar cohetes hacia Arabia Saudita.

También es relevante destacar que el apoyo ofrecido por Irán a los hutíes se manifiesta ante todo en la presencia de entre ochenta y noventa asesores militares cercanos a la milicia chiita libanesa Hezbolá en territorio yemenita. Ellos adiestran a los hutíes para que fabriquen misiles con elementos del arsenal del Ejército yemenita y aprendan a manejarlos.

Hasta ahora, los iraníes no han proveído a los hutíes con armamento de ese tipo; hacerlo les resultaría muy difícil, considerando el bloqueo del cual son objeto los puertos yemenitas. A eso se suma que hay una enorme distancia –más de 1.000 kilómetros– entre la ubicación de los rebeldes hutíes y los yacimientos de petróleo que fueron atacados. No obstante, hay otras teorías en juego.

La cadena de noticias qatarí Al Jazeera ha oreado la tesis de que los recientes ataques contra blancos sauditas fueron perpetrados por grupos chiitas desde el sur de Irak. Esa hipótesis es plausible porque considera la posibilidad de una reacción frente a las ofensivas israelíes de las últimas semanas contra posiciones proiraníes en Siria e Irak.

¿Hasta qué punto se ve perjudicada la política exterior de Irán por el ataque en cuestión? Poco antes se había evaluado la posibilidad de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Hasán Rohaní, en Nueva York. Y antes de eso, Francia sopesaba respaldar el relanzamiento de las exportaciones petroleras iraquíes…

El incidente ha perjudicado mucho a Irán. Por eso luce tan improbable que Teherán haya ordenado agredir a Arabia Saudita, como lo asegura Washington. Precisamente tras el despido de John Bolton, quien como Consejero de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense estaba a favor de hacerle la guerra a Irán, sería poco sabio de parte de Teherán incurrir en una provocación.

Pero el ataque mencionado también ha opacado la imagen de Arabia Saudita. Ese país es el principal comprador de armamento estadounidense; diez por ciento de las exportaciones de armas estadounidenses van a dar a Arabia Saudita. Y ahora resulta que con diez drones poco sofisticados –fáciles de armar o de comprar– alguien puede golpear el corazón petrolero de la nación…

¿Cómo cree usted que reaccionarán Washington y Riad?

Los estadounidenses saben que, si atacan a Irán, estallará una guerra de consecuencias impredecibles en la región. Los estadounidenses reaccionarán para demostrar que no han dejado solos a sus aliados árabes, pero los sauditas también saben que, de enfrentarse militarmente con Irán, la mayoría de sus yacimientos petroleros terminarían ardiendo. Riad le tiene miedo a ese escenario.

