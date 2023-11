López Obrador pone en duda cifra de desaparecidos en México

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes (13.11.2023) que un grupo de exfuncionarios "alteraron" el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que contabiliza oficialmente más de 113.000, para "afectar" a su gobierno.

El mandatario justificó en su rueda de prensa matutina los esfuerzos de su gobierno para crear un nuevo censo que reduzca el número oficial de desaparecidos en México, que el año pasado superó de manera histórica las 100.000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

"Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia y que había una intención de afectar al gobierno que represento, así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos", expresó el gobernante en el norteño estado de Sonora.

Exfuncionaria denunció que gobierno intentó bajar cifras

Sus declaraciones se producen tras las denuncias de la semana pasada de Karla Quintana, quien renunció en agosto pasado como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas, en medio de presuntas presiones del Gobierno de López Obrador para modificar el registro de desaparecidos y bajar las cifras.

"Es clara la intención de este (nuevo) censo, que es el reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio", aseveró Quintana el martes pasado en un seminario del Colegio de México (Colmex).

López Obrador acusó a Quintana de "actuar de manera irresponsable".

"La señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización, supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha. ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? Quién sabe. Pero todo eso lo vamos a aclarar", manifestó el mandatario.

AMLO niega cifra de 126.000 desaparecidos

"No es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan una idea, no es cierto que haya 126.000 desaparecidos (la cifra oficial es 113.141), no es cierto, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos los hemos encontrado”, agregó.

El presidente defendió la elaboración del nuevo censo, que consiste en la visita de funcionarios de la Secretaría de Bienestar a los domicilios de personas con reportes de desaparecidos. Adelantó que presentará el nuevo registro dentro de cerca de un mes.

"Vamos a informar, para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas", indicó.

jc (efe, La Jornada)