Kurz propone Viena como sede de eventual cumbre Putin-Biden

El canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, propuso este viernes (30.04.2021) Viena como la ciudad que podría acoger una cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EEUU, Joe Biden, según informó el Kremlin.

"El canciller federal propuso estudiar la candidatura de Viena como lugar de un posible encuentro ruso-estadounidense de alto nivel, si se logra un acuerdo sobre su celebración", señala la presidencia rusa en un comunicado, difundido al término de una conversación telefónica entre Putin y Kurz.

Ambos también abordaron la crisis en el este de Ucrania, "con énfasis en la necesidad de un pleno e incondicional cumplimiento de los acuerdos de Minsk", así como la situación en Bielorrusia, donde Putin subrayó la inadmisibilidad de injerencias en los asuntos internos de ese país. "También se mencionó el asunto de (líder opositor ruso) A. Navalni", indica el comunicado oficial.

Kurz asimismo agradeció a Putin la invitación al Foro Económico de San Petersburgo, que tendrá lugar en junio, y confirmó que participará en la sesión plenaria de ese evento empresarial a través de una videoconferencia.

El pasado día 13, en el curso de una conversación telefónica, Biden propuso a Putin celebrar "una cumbre en un tercer país" en algún momento de los "próximos meses", para "conversar sobre todos los temas que enfrentan a Estados Unidos y Rusia", según informo la Casa Blanca.

El asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, señaló la semana pasada que Putin y Biden podrían reunirse en junio próximo, pero recalcó que no hay preparativos en marcha por cuanto la decisión de celebrar la cumbre aún no se ha tomado. La presidencia rusa afirmó ayer, jueves, no obstante, que los "pasos hostiles" de Washington hacia Rusia dificultan el análisis de la propuesta del presidente de Estados Unidos. (EFE)