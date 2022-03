Kosovo teme que Rusia desestabilice los Balcanes y pide ingresar en la OTAN

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, aseguró este martes (01.03.2022) en Ankara que "los objetivos de Rusia son claros; no se dirigen solo a Ucrania", sino también desestabilizar los Balcanes Occidentales, por lo que pidió el apoyo de Turquía para el reconocimiento internacional de Kosovo y su ingreso en la OTAN.

En una rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la mandataria kosovar dijo que "ha llegado el momento de que Kosovo entre en la OTAN. El papel de Turquía en este asunto es muy importante". Añadió que los objetivos de Rusia incluyen "crear inestabilidad en los Balcanes occidentales. Apoya directamente a Serbia. Esperamos el apoyo de países como Turquía para el ingreso en la OTAN".

Kosovo, una exprovincia serbia habitada por una gran mayoría de albaneses étnicos, declaró en febrero de 2008 su independencia unilateral de Serbia. Más de cien países han reconocido hasta ahora la soberanía kosovar, aunque no lo ha hecho Serbia, Rusia ni cinco países de la Unión Europea, entre ellos España. El ministro de Defensa kosovar, Armend Mehaj, dijo también que después de la invasión rusa de Ucrania, "la incorporación acelerada de Kosovo a la OTAN es una necesidad urgente para garantizar la seguridad y la estabilidad no solo en la región", y agregó que "no debemos esperar a que ocurra lo peor para tomar decisiones".

El presidente turco, por su parte, aseguró ante Osmani que Turquía apoyará el ingreso de Kosovo en la OTAN, que tiene desde el año 2008 una misión militar para garantizar la seguridad en el país balcánico. "Cuando se trata del ingreso en la OTAN. Como miembro importante de la OTAN, Turquía no se opone. Damos pasos para el reconocimiento de Kosovo y reconocemos a Kosovo como miembro de la OTAN", añadió Erdogan. (efe/ap)