Klopp niega que Salah no esté feliz en el Liverpool

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, negó este jueves (24.12.2020) que Mohamed Salah no esté contento en el conjunto inglés. Consultado por la situación del egipcio, Klopp apuntó que está "de buen humor, "disfrutando de un buen momento y en un gran forma".

"Eso es lo más importante para mí. Es una pena que no tengamos fotos del entrenamiento de hoy, porque si las tuviéramos lo verían reírse mucho", añadió. "El resto son cosas de ustedes, que escriben, pero internamente no ocurre nada".

Sobre el hecho de llegar líderes al periodo navideño, Klopp no quiso darle demasiada importancia. "No significa que por ser líder en Navidad seas automáticamente campeón en mayo. Si así fuera habríamos ganado la liga dos veces ya. Es la mejor posición en la que puedes estar, pero eso es todo. No hemos llegado ni a la mitad de la competencia", dijo el alemán. (EFE)