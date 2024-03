Klitschko: Elecciones en guerra "hundirían" a Ucrania

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, está convencido de que no pueden celebrarse elecciones en Ucrania durante la guerra. Sin embargo, critica abiertamente al presidente Volodimir Zelenski en entrevista con DW.

Vitali Klitschko, exboxeador con numerosos títulos de campeón y uno de los principales políticos ucranianos, es desde hace diez años alcalde de la capital del país. DW habló con él sobre su conflicto con el Gobierno ucraniano, en particular con el presidente Volodimir Zelenski, sobre el peligro de centralizar el poder estatal y sobre la utilidad de elecciones durante la guerra.

DW: Señor Klitschko, a principios de diciembre de 2023, Usted declaró a la revista alemana Der Spiegel que veía a Ucrania en la senda del autoritarismo. En algún momento, Ucrania no sería diferente de Rusia, donde todo depende del capricho de un solo hombre. ¿Quién sería ese hombre?

Vitali Klitschko: Estamos luchando para que Ucrania se convierta en un estado europeo. Es muy importante preservar los logros democráticos de Ucrania, incluso en condiciones de guerra. En ningún caso debemos seguir el camino de la centralización de todas las instituciones, que todas las instituciones del poder estatal estén en las mismas manos. Hay muchos ámbitos en los que se plantean interrogantes. Me gustaría que mis palabras no fueran percibidas como una crítica, sino como un buen consejo para todos.

¿Es esta persona a la que da buenos consejos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski?

Hoy en día, todo el poder del Estado está centralizado y todas las decisiones las toma una sola persona.

El Parlamento ucraniano ha creado una comisión especial para investigar la eficacia de las autoridades de la ciudad de Kiev. ¿Qué significa esto en general y para usted, personalmente, como alcalde?

Significa la continuación de la lucha política en el país. A alguien no le gusta Klitschko, que está al mando de Kiev. En resumen, es un medio de lucha política.

Con alguien, ¿se refiere a la oficina del presidente?

Por desgracia, nada ocurre sin coordinación con la oficina del presidente. Estoy convencido de ello. Está claro que hay un mandato.

Al mismo tiempo, usted está en contra de la celebración de elecciones en Ucrania durante la guerra. Las elecciones parlamentarias debían celebrarse en Ucrania en octubre de 2023, y las presidenciales, en marzo de 2024. En su opinión, ¿hasta cuándo pueden aplazarse las elecciones en Ucrania?

Estoy convencido de que no se pueden celebrar elecciones. Actualmente, hay nueve millones de ucranianos en el extranjero y aproximadamente el mismo número de desplazados internos en Ucrania. Más de un millón de ucranianos llevan ahora uniformes militares y defienden nuestro país. ¿Cómo vamos a contar los votos? Y ahora que nos enfrentamos a un desafío externo, una lucha política interna puede hundir a todo el país.

A algunos les gusta Zelenski, a otros no. Pero creo que cumple una función muy importante como presidente de Ucrania. Como tal, debe cumplir esta función hasta el final de la guerra. Sólo entonces podremos celebrar elecciones parlamentarias, presidenciales y de todo tipo en Ucrania.

¿Quiere presentarse a la presidencia cuando surja la oportunidad?

Es un gran error hacer ahora planes para el futuro. Pensar en cargos, pensar en cualquier proyecto político, en un país que hoy lucha por sobrevivir, es una gran tontería. Así que, por favor, perdóneme, pero podré responder a su pregunta con mucho gusto en el momento en que termine la guerra.

Usted participó recientemente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania. Algunos países apenas han cambiado su actitud hacia Ucrania en los últimos dos años. Esto es más de lo que se puede decir de Alemania, que pasó del envío de 5.000 cascos al mayor apoyo entre los países europeos. ¿Cómo cree que se ha llegado a esto?

Desde el comienzo de la guerra, he explicado a muchos de nuestros socios lo que estaba ocurriendo, porque no se daban cuenta. Pero las terribles imágenes de Bucha, Irpin, Hostomel y Mariúpol, con personas asesinadas, han demostrado claramente que no se trata sólo de una guerra, ni de una operación especial, sino de genocidio y terrorismo.

Es importante hacer todo lo posible para detener a los rusos. Se trata de sanciones, se trata de apoyo político, se trata de ayuda económica para Ucrania. Quiero subrayar una vez más, y esto es muy importante, que hoy no sólo defendemos a nuestro país, sino al mundo democrático. Necesitamos apoyo, porque el futuro del mundo entero se decidirá en Ucrania. Hoy, el mundo es blanco o negro. ¿Estamos a favor o en contra de la guerra? ¿Estamos a favor de la democracia o de la dictadura? Cada uno de nosotros debe responder a esta pregunta.

