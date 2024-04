Kiss vende catálogo musical y anticipa show holográfico

Nunca es realmente el final del camino para Kiss. El cuarteto de hard rock ha vendido su catálogo, marca y propiedad intelectual a la empresa sueca Pophouse Entertainment Group en un acuerdo estimado en más de 300 millones de dólares.

No es la primera vez que Kiss se asocia con Pophouse, cofundada por Björn Ulvaeus, de ABBA. Cuando la formación actual de la banda (fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, así como el guitarrista Tommy Thayer y el batería Eric Singer) subió al escenario en la última noche de su gira de despedida en diciembre pasado en el famoso Madison Square Garden de Nueva York, terminaron mostrando hologramas de sí mismos.

Esta tecnología de punta fue creada por la empresa de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic, en colaboración con Pophouse. Ambas empresas se unieron recientemente para el espectáculo "ABBA Voyage" en Londres, en el que los fans pudieron asistir a un concierto completo de la banda sueca en sus mejores tiempos, interpretado por sus propios avatares digitales, u hologramas.

Hasta ahora no se ha anunciado cómo se utilizarán los hologramas de Kiss, pero Per Sundin, CEO de Pophouse, anticipó a los fans que estén pendientes pues vendrá una película biográfica, un documental y una experiencia temática de Kiss próximamente.

El espectáculo holográfico está previsto para la segunda mitad de 2027, pero no esperen que se parezca en nada a "ABBA Voyage", dijo Sundin a la AP. Y los fans pueden esperar que empiece en Norteamérica, anticipó.

Sundin agregó que el objetivo es exponer a Kiss a las nuevas generaciones, lo que, en su opinión, distingue a Pophouse de otras adquisiciones de catálogos musicales.

Miembros de la banda Kiss, (izq. a derecha) Tommy Thayer, Paul Stanley, Gene Simmons y Eric Singer en Nueva York, Junio 11 de 2021. Imagen: Charles Sykes/Invision/AP/picture alliance

"Las discográficas, las tres grandes que quedan, hacen un trabajo fantástico, pero tienen muchos catálogos y no pueden concentrarse en todo", dice. "Trabajamos con Universal (Music Group) y Kiss, y aunque seamos propietarios de los derechos de los artistas, lo hacemos conjuntamente con Kiss. Pero sí, compramos todos los derechos, y eso no es algo que haya visto tan claro antes".

"No me gusta la palabra adquisición", dice Gene Simmons a AP a través de Zoom, asegurando que la banda nunca vendería su catálogo a una compañía a la que no le tuviesen cierto aprecio.

"La colaboración es exactamente de lo que se trata. Hablamos todo el tiempo. Compartimos ideas. Es una colaboración. Paul (Stanley) y yo especialmente, con la banda, seguiremos comprometidos con esto. Es nuestro bebé", añadió.

Y dentro de eso: no más giras en directo, de verdad. "No vamos a girar de nuevo como Kiss, y punto", dice. "No vamos a ponernos el maquillaje y salir ahí fuera", dijo Simmons.

Kiss son la segunda inversión de Pophouse fuera de Suecia: en febrero, Cyndi Lauper entró en una asociación con la empresa que incluye la venta de la mayor parte de su música y un nuevo proyecto que ella denomina "obra de teatro inmersiva", en el que transporta al público al Nueva York en el que creció.

ee (ap, Pophouse)