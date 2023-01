Kim Kardashian compra la cruz de Attallah, una joya de Lady Di

Lady Di: su leyenda sigue viva en la cultura popular

Nunca la volverá a cantar en vivo

'Candle in the Wind' fue originalmente un tributo a Marilyn Monroe. Al igual que Diana, había muerto a los 36 años. Elton John cantó una nueva versión en el funeral de Lady Di y prometió no volver a cantarla en directo, a menos que uno de sus hijos se lo pidiera. Documentos internos publicados el año pasado revelan que Buckingham no estaba a favor por considerarla "demasiado sentimental".