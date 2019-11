Kim Jong-un rechaza invitación para acudir a cumbre en Corea del Sur

La agencia de noticias oficial de Corea del Norte, KCNA, informó este jueves (21.11.2019) que el líder supremo de ese país, Kim Jong-un, rechazó una invitación del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, para asistir la próxima semana a una cumbre regional, lo que es visto por expertos como una muestra de las tensas relaciones que nuevamente existen entre ambos estados.

De acuerdo con la agencia, Moon envió el pasado 5 de noviembre una carta a Kim donde lo invita a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar en el puerto de Busan a partir del lunes de la próxima semana. Moon había expresado previamente su deseo de que el líder norcoreano asistiera a la reunión.

A la vez que agradeció la invitación, el gobierno de Corea del Norte pidió a sus vecinos sureños que "comprendan que no hemos encontrado una razón convincente” para participar de la cumbre de ASEAN, instancia a la que no pertenece Norcorea. Asimismo, el texto sostiene que Corea del Sur no ha cumplido con los acuerdos alcanzados en las anteriores cumbres entre Kim y Moon.

"Inútil” y "sospechosa”

"Como no se consiguió nada con la implementación de esos acuerdos, realizar una cumbre Norte-Sur por el mero hecho de hacerla sería inútil", dice KCNA. El texto de Pyongyang añade que la invitación incluía una oferta para discutir las relaciones bilaterales en el marco "de una cooperación multilateral", una propuesta que Corea del Norte considera "sospechosa".

La agencia de noticias norcoreana indicó, además, que Seúl pidió a Pyongyang que asista a la cumbre un enviado especial si Kim no puede hacerlo. Los líderes de ambos países han celebrado tres reuniones en el último año, pero las relaciones entre las dos Coreas se han enfriado tras el fracaso de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano en febrero pasado.

DZC (AFP, Reuters)

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Soldados en posición de descanso El fotógrafo artístico italiano Luca Faccio muestra las realidades de Corea del Norte y Corea del Sur en su libro "Lugar común", que se publicó con motivo de la exposición homónima en Viena en 2014. Su intención no es criticar ni juzgar, sino trazar paralelos entre ambos países, separados desde 1948.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Jóvenes En estas imágenes tomadas en 2013 vemos a dos adolescentes, uno de Pyongyang y otro de Seúl. El muchacho de la derecha se lleva con desenfado un cigarro a la boca y detrás de él se ve un computador con conexión a internet. Son indicios de que su país es Corea del Sur.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Momentos de relajo Gente que se divierte, incluso en el caso de las patrióticas jóvenes de la imagen izquierda, que no tienen vaso de cerveza en la mano. "Las fotografías de Faccio ponen ante la lente expresiones alejadas de las típicas imágenes publicitarias", reza el texto que acompaña la exposición "Lugar común".

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Buen humor También cuando los jóvenes bailan saltan a la vista las diferencias. Aunque la muchacha de la derecha, de Seúl, parece seguir también ciertos rituales.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Escolares Ya sea a solas ya sea junto con otros pequeños en fila, lo importante es disfrutar de la vida. Entre 2005 y 2013, Luca Faccio visitó en seis ocasiones Corea del Norte. En contra de la ideología del Estado, su objetivo fue plasmar "el sujeto", el ser humano. Pero no por la espalda o a hurtadillas, sino cara a cara, en imágenes tomadas tras llegar a un acuerdo con la persona fotografiada.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Monumentos Dos monumentales estatuas sedentes. La de la izquierda está en Pyongyang y representa al padre fundador de Corea del Norte, Kim II Sung, mientras que la de la derecha se erige en Seúl y representa al rey coreano Sejong el Grande, que vivió en el siglo XIV.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Los sonidos de la gran ciudad ¿Hay alguien ahí? Tanto en Seúl como en Pyongyang, los músicos callejeros parecen algo perdidos en mitad del paisaje urbano de la gran ciudad.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes Cultivar la tradición Luca Faccio relata: "Mi vigilante norcoreano aceptó solo el 50 por cierto de mis propuestas y yo fotografié el 50 por ciento de las suyas". El resultado de una de las imposiciones del vigilante es la imagen de la derecha, tomada frente al edificio del Parlamento norcoreano. Aun así, no falta la expresión gestual captada del rostro de la joven.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes El gran día El gran momento por partida doble. En la boda norcoreana, la novia se viste de forma más tradicional que en Corea del Sur.

Corea del Norte-Corea del Sur: duelo de imágenes La vida militar representada de otro modo Normalmente, las imágenes con motivos militares que llegan de Corea del Norte son de maniobras militares o de las fronteras entre los dos países. En estas fotos, sin embargo, hay un toque personal. Autor: Hans Spross



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube