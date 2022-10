Kim de L'Horizon: "¿Qué les hice?"

El primero en dar la noticia el jueves fue un periódico de Colonia: la editorial DuMont estaba siendo objeto de "muchos ataques anti-queer" contra Kim de L'Horizon. La empresa, editora de la premiada novela Libro de sangre, había contratado el lunes un servicio de seguridad para su autor no binario. Y proliferan los mensajes de odio en internet y las bajas calificaciones en Amazon que "a menudo provienen de manera muy obvia de personas que no han leído el libro".

La protección personal de Kim de L'Horizon tenía sentido porque se ha convertido de la noche a la mañana en la estrella de la Feria del Libro de Fráncfort. Kim de L'Horizon se ve a sí misma como "queer" y se niega a estar atado a un género, por lo que no se ve a sí mismo ni como hombre ni como mujer. No a todo el mundo le gusta. El viernes, Kim L'Horizon no pudo evadir la avalancha de solicitudes de entrevista. El stand de la editorial se vio rodeado por una multitud.

"Este premio no es solo para mí", dijo al micrófono, con los labios pintados de rojo, los cuales contrastaban con su espeso bigote. Luego, la primera persona no binaria en recibir el Premio Alemán del Libro, dotado con 25.000 euros, se rapó el pelo. En lugar de un discurso de aceptación, cantó a capela en inglés Hay algo en ti / es difícil de explicar. La audiencia se conmovió y aplaudió de pie.

En solidaridad con las manifestaciones en Irán, Dim de l'Horizon se cortó el pelo al recibir el premio.

La excelente novela debut de De L'Horizon, Blutbuch (Libro de sangre), habla del autodescubrimiento de su autor. El narrador no se identifica ni como hombre ni como mujer. Habiendo crecido en un sórdido suburbio suizo, escapó en Zúrich de las estrechas estructuras de sus orígenes. Y se siente cómoda en su cuerpo no binario y en su propia sexualidad. Cuando la abuela se enferma de demencia, el "yo" comienza a cuestionar su pasado.

Mientras la prensa alemana se deshace en elogios, el público de internet está dividido. "El premio del libro va como adorno del árbol de navidad con una estrategia de marketing comprobada", dijo un usuario en Twitter, por citar uno de los ejemplos menos insultantes. Aunque también tuvo sus defensores. "Absolutamente inaceptable que la belleza y el poder de este momento para Kim de L'Horizon se vean afectados de esta manera", escribió otro.

En un artículo de prensa, De L'Holrizon reaccionó el miércoles a una agresión física sufrida a finales de septiembre en Berlín, en el que se dirigía a los "queridos desconocidos" que la atacaron y con el título, afirmaba: "Me golpearon, pero los perdono". "¿Qué es tan malo en mi cuerpo que quieren golpearlo y excluirlo activamente del liderazgo político?", preguntó Kim de L'Horizon en su artículo, en referencia también a unas declaraciones del político suizo Ueli Maurer, que dijo que no le importaba que su sucesor fuera "hombre o mujer", mientras fuera alguna de las dos cosas.

"¿Qué les hice? ¿Qué ven en mí, hombres azotadores, que los amenaza tanto?", pregunta. Y enfatiza que sólo se representa a sí misma. "¿Y puede ser que eso sea exactamente lo que es tan amenazante? Que hay un humano parado aquí que no encaja, que a pesar de ser constantemente empujado contra el suelo, se levanta de nuevo, a quien le dicen que es vergonzoso, feo, monstruoso, extraterrestre, y que no se esconde, sino que se defiende a sí mismo, a su monstruosidad?"

(lgc/rr)