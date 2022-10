Kevin Spacey comparece al comenzar juicio en su contra en Nueva York

Kevin Spacey compareció ante el tribunal el jueves para defenderse de una demanda presentada por Anthony Rapp, el actor que en 2017 hizo la primera de una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada que dejaron destrozada la carrera teatral y cinematográfica de la estrella de "House of Cards". Ninguno de los actores habló con los periodistas cuando llegaron a un juzgado federal en la ciudad de Nueva York para el inicio del juicio, que se espera que dure menos de dos semanas.

La demanda se relaciona con un presunto encuentro entre los dos hombres en 1986, cuando Rapp era un actor infantil y Spacey, que entonces tenía 26 años, estaba teniendo un gran momento en Broadway. Rapp, que tenía 14 años en esa época, dijo que el actor adulto lo invitó a una fiesta en su departamento de Manhattan y luego trató de seducirlo en una habitación después de que los demás invitados se habían ido.

Spacey niega la acusación

Rapp contó su historia a Buzzfeed en 2017 cuando el movimiento #MeToo comenzó a apoderarse de Hollywood, y entonces Spacey dijo que no recordaba el incidente, "pero si me comporté como él lo describe, le debo la más sincera disculpa por esas conductas profundamente inapropiadas''. Sin embargo, desde entonces, el equipo legal de Spacey ha dicho que la acusación es falsa. Rapp nunca asistió a la fiesta, dijeron. E incluso si hubiera sucedido como lo describió Rapp, han argumentado, no constituiría un avance sexual.

La selección del jurado para el juicio comienza el jueves y seguirán las declaraciones de apertura. Rapp quiere compensación por sufrimiento mental y emocional, gastos médicos y pérdida de trabajo. El juicio llega en un momento difícil para Spacey, que ahora tiene 63 años. Hace tres meses se declaró inocente en Londres de los cargos de agredir sexualmente a tres hombres entre 2004 y 2015 cuando era director artístico del teatro Old Vic.

EL(ap, afp)