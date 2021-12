Kent Nagano: una vida dedicada a la música

Kent Nagano es uno de los directores de orquesta más versátiles de nuestros tiempos. En esta entrevista comparte algunas de sus facetas más personales: vivencias que marcaron su trayectoria, sus maestros musicales y qué supone trabajar con su pareja.

Frank Zappa y Kent Nagano

Kent Nagano concede una entrevista muy personal a Deutsche Welle. El director de orquesta estadounidense repasa su trayectoria musical y las vivencias y experiencias que le marcaron. Entre ellas revela por qué Leonard Bernstein le influyó tanto y cómo conoció a Frank Zappa y acabó estudiando sus obras clásicas. También habla de su larga relación con la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín y la fascinación que siente por su sonido hasta el día de hoy y qué supone colaborar a nivel profesional con su propia pareja, la pianista Mari Kodama.

Nagano, que acaba de cumplir 70 años, revela también alguna que otra anécdota curiosa. Por ejemplo, su intento de dirigir en Japón a un coro japonés dando indicaciones en alemán e inglés. Y es que aunque la familia de Nagano es originaria de Japón, él nació y creció en EE. UU. El propio músico admite que sus conocimientos de japonés son casi inexistentes.





