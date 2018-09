Kavanaugh y su acusadora mantienen su versión de los hechos ante comité del Senado

El nominado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, y su supuesta víctima de abuso sexual Christine Blasey Ford mantuvieron hoy (27.09.2018) sus respectivas versiones en una audiencia política, donde se vieron lágrimas y reproches.

"Desgracia nacional"

Pese a las acusaciones de abuso sexual en su contra por parte de varias mujeres, Kavanaugh, aseguró que no se dejará intimidar y ratificó su intención de ocupar el cargo. "Podrán ganarme en la votación final, pero no van a hacer que me rinda", dijo Kavanaugh, de 53 años, visiblemente enojado durante su declaración ante el comité del Senado que investiga el tema, en donde por momentos lloró y debió interrumpir su alocución.

"Este intento de dos semanas (de acusarlo) ha sido un golpe político calculado y orquestado", dijo Kavanaugh. "Esto ha destruido mi familia y mi buen nombre". "Niego la acusación inmediata, categórica e inequívocamente. Las cuatro personas (presentes) supuestamente en el hecho (...) han dicho que no recuerdan tal hecho", agregó. También calificó los acontecimientos en torno a la nominación como una "desgracia nacional". Y en una rara jugada para un candidato a la Corte Suprema, el juez criticó a los miembros demócratas del comité y habló de un "frenesí de la izquierda".

Christine Blasey Ford (centro) toma juramento ante el Comité Judicial del Senado

"Pensé que Brett me iba a matar accidentalmente"

Por su parte, Ford acudió al Capitolio para ser interrogada por el Comité Judicial del Senado para explicar su versión del supuesto intento de violación de Kavanaugh en el verano de 1982, cuando ambos eran adolescentes. "Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", narró Ford ante los senadores con la voz quebrada y visiblemente afectada.

La acusadora, la primera de tres mujeres que han salido públicamente para denunciar supuestos abusos de Kavanaugh, aseguró que no estaba ahí porque quisiera y que estaba "aterrorizada", pero que consideraba que era su "deber cívico" acudir al comité.

Ver el video 02:08 Now live 02:08 minutos Compartir Kavanaugh bajo presión por presunto abuso sexual Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/35bjj Kavanaugh bajo presión por presunto abuso sexual

Ford habría tenido la intención previa de denunciar a Kavanaugh

Ford enfatizó que ella había decidido informar del caso antes de que el 9 de julio Kavanaugh fuera nominado por Trump, pero que no sabía cómo hacerlo y que finalmente recurrió a la congresista de su distrito y a un medio de comunicación, el diario The Washington Post. Al ser preguntada por con cuánta seguridad podía afirmar que Kavanaugh fue el hombre que intentó violarla, la acusadora respondió sin titubear: "Cien por cien".

Según ella, Kavanaugh y un amigo suyo la metieron en una habitación cuando ella iba al baño: Entonces trataron de quitarle la ropa, comenzaron a toquetear su cuerpo y le taparon la boca para silenciar sus protestas hasta que ella pudo escapar y encerrarse en el baño, desde donde les escuchó reirse mientras bajaban las escaleras.

Protestas contra Brett Kavanaugh por acusaciones de abuso en Washington DC.

Trump ve "honesto" testimonio de su nominado

Donald Trump, por su parte, calificó de "poderoso" y "honesto" el testimonio de su nominado. "El juez Kavanaugh le ha mostrado a EE. UU. por qué le nominé exactamente. Su testimonio ha sido poderoso, honesto y fascinante", comentó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El Comité de Justicia del Senado votará mañana si recomienda al pleno de la Cámara Alta para ocupar la vacante Tribunal Supremo al juez Brett Kavanaugh. Así lo anunció el número dos de los republicanos en el Senado y también miembro del Comité de Justicia, John Cornyn, según The Washington Post. El senador por Texas también anunció que el voto de confirmación en el pleno de la Cámara Alta podría ser el martes de la semana que viene.

La confirmación de Kavanaugh depende de que todos los senadores republicanos voten a su favor o que reciba algún apoyo demócrata. Sin embargo, varios de los senadores republicanos aún no han revelado su voto.

El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos tiene gran peso político, porque los magistrados constituyen la última instancia de decisión en cuestiones sociales fundamentales. Los jueces, que son vitalicios, son propuestos por el presidente, y el Senado debe confirmarlos en el cargo. El caso de Kavanaugh es especialmente importante porque su nombramiento inclinaría la balanza a favor de los conservadores en el tribunal durante muchos años.

FEW (EFE, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |