Kadirov: Caudillo alistaría su sucesión en Chechenia

En apenas mes y medio, Adam Kadirov, de 15 años, ha recibido toda una serie de condecoraciones de las repúblicas islámicas vecinas de Chechenia dentro de la Federación Rusa. También fue nombrado jefe del departamento de seguridad del jefe de la república rusa, su padre, Ramzán Kadirov.

Todo esto ocurrió después de que apareciera en Internet un video en el que se veía a Adam Kadirov golpeando a un preso en un centro de detención preventiva de Grozni, la capital chechena. Se trata de Nikita Zhuravel, procesado por las autoridades chechenas por haber quemado -supuestamente- un Corán. Shuravel, de 19 años, fue detenido por la policía en Volgogrado, su ciudad natal, y entregado después a las autoridades chechenas.

Kadirov, hijo: el abuso y parentesco

La golpiza infligida a Nikita Zhuravel y la publicación del video encajan en las formas del régimen checheno para presentar a un sucesor. Así lo dice Nikolay Petrov, director del Centro Ruso de Investigación Política y Geográfica, que actualmente es investigador invitado en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) de Berlín. El video se publicó el 25 de septiembre, un día antes de que Ramzán Kadirov fuera recibido por el Presidente ruso, Vladimir Putin.

"Parece como si Kadirov estuviera preparando un sucesor y ya se lo estuviera presentando a Putin, tras lo cual recibe garantías de que Adam será aceptado como heredero por las repúblicas islámicas vecinas", afirma Petrov. No descarta la posibilidad de que Ramzán Kadirov, presidente de Chechenia desde 2007, siga los pasos de Yevgeny Prigozhin y se limite a crear la ilusión de un "doble fondo", en el que no está del todo claro hasta dónde puede llegar con respecto a Moscú y dónde empieza la acción no autorizada.

Adam Kadyrov, que sólo tiene 15 años, no es el sucesor ideal debido a su corta edad, afirma Grigory Shvedov, redactor jefe de Kavkasskiy Usel (Nudo Caucásico). El sitio web, que publica noticias independientes del Cáucaso, fue incluido en la "lista de agentes extranjeros" por las autoridades rusas en 2021. "Muchas cosas pueden cambiar en dos o tres años, aún quedan tres años para que Adam alcance la mayoría de edad", afirma el experto.

¿Está preparando Kadirov a su sucesor?

Ibragim Yangulbayev, hijo del ex juez del Tribunal Supremo checheno Sajdi Yangulbayev, afirma que Adam Kadirov fue mencionado por primera vez cuando participó en un torneo de artes marciales mixtas en Grozny, a la edad de nueve años. En aquel momento, simplemente se le declaró como vencedor sobre su oponente de Osetia del Norte, a pesar de haber sido realmente el perdedor "a la vista de todos”. Según Yangulbayev, las reglas de este deporte en realidad no permiten los combates entre niños de ocho y diez años.

Pero "independientemente de a cuál de sus hijos esté preparando Ramzán Kadirov como sucesor, su plan tiene pocas posibilidades de éxito”, asegura Nikolay Petrov, quien concluye que todo depende de quién lleve la batuta en el Kremlin: "Creo que un niño de 15 años que hoy tiene un padre vivo, despiadado y fuerte, será fácilmente percibido como el príncipe heredero. Pero es difícil imaginar que tenga suficiente voluntad y fuerza, así como recursos propios, para conservar el poder”.

(jov/er)