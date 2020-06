"Justicia para George" también en la Bundesliga

En términos deportivos, la actuación de Weston McKennie el sábado 30 de mayo en la derrota por 0-1 de su club Schalke 04 ante el penúltimo de la tabla de posiciones de la Bundesliga, Werder Bremen, fue bastante decepcionante. Y en realidad, tras dar un codazo a Yayo Osako en el segundo tiempo, la lógica indica que debió haber sido expulsado.

Así que en el minuto 66, su entrenador, David Wagner, decidió sacarlo del campo. Fue en ese momento cuando las cámaras de televisión captaron la cinta que McKennie llevaba pegada a su brazo: "justicia para GEORGE”, decía. Un mensaje claro de que McKennie, quien nació en Estados Unidos, mostraba su solidaridad con quienes protestaban en Mineápolis tras la muerte durante una acción policial brutal del afroamericano de 46 años George Floyd.

No es un caso aislado en la Bundesliga

La acción causó sensación también a escala internacional. Medios como The New York Times y The Guardian se refirieron al tema. "Se siente bien ser capaz de usar mi plataforma para llamar la atención sobre un problema que existe hace tanto tiempo", escribió más tarde en Twitter el jugador de 21 años.

Otros jugadores de la Bundesliga ya lo habían hecho antes. Por ejemplo, el Hertha Berlin acaparó titulares en 2017, cuando antes de un partido contra el Schalke 04 el equipo se arrodilló en señal de respaldo a los atletas estadounidenses que protestaban contra el racismo y la violencia policial cuando se cantaba el himno antes de los partidos.

Bien y mal a la vez

Tenemos también el caso de Anthony Ujah, quien en 2014 usó una camiseta con el texto "no puedo respirar" bajo la camiseta de su equipo, el FC Köln. Entonces estaba la polémica por la muerte de Eric Garner, quien falleció a manos de la policía de una manera similar a la de Floyd. También parecida fue la reacción de Haris Seferovic, quien tras la muerte de la estudiante turco-alemana Tugce A. escribió: "Tugce = coraje civil, ángel, valentía, respeto".

Sarah Wiertz, periodista de DW

La expresión de solidaridad de McKennie es tan correcta e importante como equivocada. McKennie malentiende algo: el césped de un campo de fútbol no es "su" plataforma, sino la de su club y la liga alemana de fútbol, que prohíbe los mensajes con contenido político dentro de los estadios.

¿Cómo se puede justificar legalmente que acciones como la de McKennie queden sin castigo, mientras que el saludo militar de los futbolistas profesionales turcos de 2019, realizado en honor a los soldados de su país que combaten en Siria, sí sean condenados?

Como un jugador profesional conocido, McKennie tiene otras oportunidades para llamar la atención, y podría haberlas usado si quisiera: las redes sociales, organizaciones que apoyan su causa, patrocinadores que compartan sus valores o una asociación de atletas naciones e internacionales. Algo como lo que hicieron con singular éxito los también futbolistas Leon Goretzka y Joshua Kimmich fuera de las canchas con la iniciativa "WekickCorona", con la que han atraído a muchas personas.

Asociación deportiva

Jerome Boateng había dado a conocer tres días antes, por medio de un conmovedor texto en las redes sociales, su posición respecto a la violencia policial en Estados Unidos. Quizás ambos puedan encontrar a otros jugadores en la Bundesliga que deseen trabajar en privado para el movimiento "Black Lives Matter". Un compromiso a largo plazo muestra con mayor claridad la adhesión y compromiso con una causa, mucho mejor al menos que una acción única que acapara titulares.

“Yo también soy Alemania” Anastasia M. (Mannheim) La etiqueta de Twitter #AuchichbinDeutschland ('#YoTambiénSoyAlemania') alude a un blog de fotos que recopila las creencias racistas más generalizadas en el país; expresiones, afirmaciones o preguntas articuladas a diario que alienan a muchos de quienes nacieron o crecieron en territorio germano. Como muestra, un botón: “Mi nombre no suena alemán, pero #YoTambienSoyAlemania”, nos dice Anastasia M.

“Yo también soy Alemania” Ati y Markus (Núremberg) El proyecto #YoTambienSoyAlemania fue puesto en marcha a mediados de abril por becarios de la fundación Deutschlandstiftung Integration para dejar en evidencia los prejuicios articulados más frecuentes en el país. “No, nosotros no nos conocimos cuando él estaba de vacaciones”, nos dice Ati, acompañada en la foto por Markus, su pareja.

“Yo también soy Alemania” Farah A. (Mannheim) “Tú también eres una excepción”, escribió Farah A. en su pizarra. Los artífices de la campaña #YoTambienSoyAlemania se inspiraron en el proyecto #YoTambiénSoyHarvard, iniciado por estudiantes negros de esa universidad estadounidense para romper la excluyente y anacrónica imagen de su alma máter. Y es que no todos los alumnos de Harvard son blancos, anglosajones, protestantes o heterosexuales…

“Yo también soy Alemania” Sarah A. (Berlín) – ¿Vas a viajar a tu país en verano? – ¿Qué? ¡Pero si Alemania es mi país! Todos los días, los alemanes de piel oscura oyen preguntas como la aludida por Sarah A. en su pizarra. Muchos siguen sin entender que Alemania es cuna de una población muy diversa. Esta situación atenta contra el sentido de pertenencia de aquellos cuyo fenotipo no coincide con el estereotipo de los alemanes blancos.

“Yo también soy Alemania” Kübra Y. (Friedrichshafen) En Colonia se acaba de conmemorar el décimo aniversario de un ataque xenófobo perpetrado en el barrio Mülheim, habitado sobre todo por inmigrantes turcos. Pero el racismo no sólo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en afirmaciones o preguntas aparentemente inofensivas, como las que alude Kübra Y. en su pizarra: “No, mis padres no me han impuesto un matrimonio forzado”.

“Yo también soy Alemania” Zuher J. (Marburg) “Nosotros queremos espolear la discusión sobre lo que significa ser alemán”, explica Narod Cahsai, coordinador del proyecto #YoTambienSoyAlemania, agregando que la exclusión social tiene muchos matices. “¿Eres muy religioso?”, esa es la pregunta que más le incomoda a Zuher J. porque lo que suele esconderse detrás de ella es la suposición de que su confesión va de la mano del extremismo político.

“Yo también soy Alemania” Victoria C. (Berlín) “Yo: Mis padres son de Uruguay / Él: ¿Qué? ¿De África? ¡Pero si tú no eres negra!”, escribió Victoria C. en su pizarra. Muchas veces, la ignorancia hace que las preguntas más impertinentes sean formuladas como si fueran cándidas expresiones de interés genuino. También contra esa ignorancia han buscado posicionarse los creadores del proyecto #YoTambienSoyAlemania. Autor: Iveta Ondruskova (ERC)



