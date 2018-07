Juncker puede seguir trabajando, pese a enfermedad

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se siente en forma para seguir ejerciendo su cargo, pese a sus problemas de salud, según dijo su portavoz, Margaritis Schinas, este viernes (13.07.2018) en Bruselas.

Juncker seguirá "trabajando duro, como ha hecho desde el principio de su carrera política", dijo el portavoz, después de que circulara un video por Internet en el que el político de 63 años aparece balanceándose y apoyándose en varios invitados durante la cena de la cumbre de la OTAN en Bruselas.

Schinas dijo que Juncker sufrió un doloroso ataque de ciática con convulsiones y por eso no podía caminar bien. Después volvió a sentirse bien y cumplió su abultada agenda de trabajo según lo previsto. En las imágenes, tomadas durante la foto de familia de los líderes de la OTAN previa a su cena de gala, se observa cómo los primeros ministros de los Países Bajos, Mark Rutte, y de Portugal, António Costa, tienen que ayudar a Juncker a bajar los escalones del podio instalado para la fotografía.

El portavoz del Ejecutivo comunitario también tachó de "de mal gusto" las insinuaciones de algunos periodistas, que han señalado que Juncker tendría problemas con el alcohol. "No creo que sea elegante ni justo lo que están haciendo algunos medios, publicando titulares insultantes tratando de explotar el dolor del presidente Juncker, cuando ya hemos explicado qué le sucedía", sentenció. Schinas no precisó qué medicación estaba tomando el presidente de la CE, tan solo que era "la que le prescribió el médico" y que, en todo caso, "no tomó alcohol aquella noche".

La próxima semana está previsto que Juncker vuele a China y Japón en representación de la UE. Después volverá a Bruselas y a finales de semana volverá a España. Al ser preguntado si podía confirmar que la enfermedad de Juncker no limitaría su agenda oficial, el portavoz respondió: "Sí, puedo confirmarlo", dijo. (EFE, dpa)