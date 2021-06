July Cassiani-Hernández: "El pueblo colombiano ha decidido resistir"

Deutsche Welle: ¿Cómo ha cambiado su trabajo de lucha por los derechos humanos y por la construcción de paz en Colombiadesde la firma del Acuerdo de Paz?

July Cassiani-Hernández: Tras la firma del Acuerdo, todavía seguimos viendo un período de tensión en el país. Había incertidumbre sobre si el Estado iba a tener la capacidad de cumplir los acuerdos y sobre cómo iba a ser el período de adaptación. En el interior de las ciudades, se sentía el temor de la sociedad civil y de los mismos grupos al margen de la ley, tanto criminales, como quienes estaban vinculados al conflicto interno. De hecho, lo que ha venido pasando en los últimos años es que muchos de los desmovilizados han sido asesinados. Pero, a partir de 2017-2018 comenzó a haber algo de tranquilidad, descendió el número de asesinatos, por lo menos hubo menos atentados…

Pero en los últimos tiempos la violencia se ha recrudecido, con varias masacres y numerosos asesinatos de líderes sociales…

Sí, la segunda etapa de implementación ha sido el período más crítico, después de 2018. Ha habido amenazas y asesinatos de líderes que muchas organizaciones internacionales han registrado y comenzó a haber muchos episodios de violencia; por ejemplo en Catatumbo, en Cauca, comenzamos a ver atentados que, incluso desde antes de la firma del Acuerdo, habían disminuído En esta etapa media de implementación, hemos visto un retroceso de algunas situaciones, debido a que no se han cumplido del todo los acuerdos que se hicieron, y que, con el cambio de gobierno, no había la misma voluntad política para implementarlos. Y también porque las carencias estructurales que han generado la violencia no han cambiado: no hay mejor infraestructura ni mejor acceso a los derechos básicos. Eso ha sido como un caldo de cultivo que provocó el resurgir de la violencia y que puso en la mira específicamente a las organizaciones que trabajan en los procesos de construcción de paz.

July Cassiani-Hernández.

Ese caldo de cultivo ¿tiene que ver también con las actuales protestas en Colombia?

Estas protestas son el resultado de carencias estructurales y de las medidas que el Gobierno considera apropiadas para solucionarlas. Para mí, son el "ya basta" del pueblo colombiano.

La reforma tributaria fue retirada hace más de tres semanas y las protestas y los bloqueos siguen. ¿Por qué?

Por un lado, la reforma no ha sido archivada, tan solo fue retirada para reformularse. Es un proyecto que va a seguir. Por otro lado, hay otras reformas que siguen en pie, como la de salud, la de la Justicia. El Gobierno ha respondido de forma confrontativa frente a las protestas y hemos visto una dura represión, aunque la represión ejercida por el ESMAD lleva mucho tiempo pasando en el país de manera oculta.

Esa brutalidad policial ¿es estructural?

De alguna forma, lo es. Y no es solo una opinión. Hay muchos estudios de organizaciones internacionales que hablan del paramilitarismo en el Estado. Existe violencia estatal que ahora se ha trasladado a las ciudades y por eso es más visible. La diferencia es que ahora el pueblo ha decidido resistir. Lo importante para que la actual situación no se convierta en un baño de sangre es que haya diálogo y la resistencia ciudadana se pueda dirigir hacia unas propuestas específicas. Pero no hay proporcionalidad alguna entre la violencia de las protestas frente a la violencia del Estado, que ha llegado a sacar tanquetas. Además, el Estado ha capturado jóvenes que han desaparecido. Y no son especulaciones, como se ha querido insinuar, sino situaciones reales que muchas organizaciones internacionales se han tomado la molestia de verificar.

Bloquear ciudades durante semanas ¿es la forma adecuada de resistencia?

Es un pedido de auxilio del pueblo colombiano, porque se ha intentado concertar por las vías democráticas y por las vías legales con el Gobierno y no se ha podido. Para mí, con todo respeto, el paro y los bloqueos no son medidas desproporcionadas siempre que no se destruya la propiedad privada y colectiva y que las marchas sean pacíficas.

Duque ha dicho en una entrevista reciente que las protestas en Colombia se deben a la situación generada por la pandemia y que habrá estallidos similares en otros países.

Me parece desacertado que el Gobierno trate de deslegitimar y restar importancia a las protestas. Hay tanta frustración entre la gente, que sale a las calles a pesar de la pandemia. También se ha dicho que se deben al resultado de injerencias externas de otros países. Quitarle legitimidad a lo que se está pidiendo, indica que el Gobierno no se está tomando en serio las peticiones de la contraparte. Por eso no existen canales de diálogo. Si se cree que no son legítimas las protestas, por qué no dar entrada la CIDH,que apenas entrará el día 8 de junio.

En medio de esta situación, la encuestas dan por vencedor a Petro en las próximas elecciones…

La resistencia no se está haciendo para beneficiar a un candidato. Creo que en las elecciones de 2022 se va a castigar a algunos candidatos que no han representado los intereses del pueblo. Eso es lo que espero que pase y creo que no sucederá solamente para la presidencia, sino también para el Congreso.

Pero si se lleva el bloqueo hasta el extremo y se produce un baño de sangre, podría ser contraproducente para los candidatos que supuestamente se benefician de las protestas.

Por eso creo que hay que llevar los protestas hacia un diálogo y hacia un horizonte que garantice el cumplimiento de derechos humanos y de muchos otros derechos básicos que durante mucho tiempo no se han garantizado a los colombianos. Los candidatos que han mostrado apoyo a la reflexión, para que podamos exigir lo que nos pertenece, están llamando a dialogar y a una decisión reflexiva. Hay que orientar esa resistencia a un punto específico de diálogo, de concertación, porque, si no, caemos en el error de seguir actuando por la vía de los hechos en respuesta a acciones. Pero creo que el candidato que muchos mencionan no está incentivando las protestas en aras de llegar al poder. Es una respuesta al descontento y hay que darle credibilidad a las decisiones que la gente toma. No puede decirse que millones de colombianos están siendo influidos por un candidato y por eso salen a las calles. Eso es absurdo. Es mucho más profundo.

(ers)