Nagelsmann: fútbol disruptivo para la Selección Alemana

En épocas de más bajos que altos, las decisiones disruptivas de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) serán puestas a prueba. Julian Nagelsmann también estará al frente del laboratorio de innovación que quiere instalar la DFB.

El entrenador bávaro podría no solo acompanar la evolución deportiva del equipo absoluto masculino de Alemania, si no que facilmente podría ser el mentor de las distintas vertientes del complejo sistema de una Federación: fútbol femenino, licencias de entrenadores, formación de futbolistas y crecimiento integral de los profesionales.

Su primera tarea como Bundestrainer, o conocido como el técnico de la Seleccion Alemana, fue participar del congreso de los entrenadores de fútbol base o amateur de Alemania. No olvidarse de las bases, es el lema pregonado ya un par de veces en la política de fútbol del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

Un entrenador de armas tomar

Desde su primera estación como entrenador en el Hoffenheim, Nagelsmann se arriesgó a cambiar un poco el estilo de juego de su antecesor, nada más y nada menos qué Ralf Rangnick. Se distanció del conocido fútbol de presión, y de la carrera en tiempo mínimo de recuperar el balón, asediando el contrario y encerrándolo para forzarlo al error; y se decantó por la combinación perfecta entre el fútbol de posición y el anteriormente explicado, Gegenpressing, en su preferido sistema 3-5-2.

En su paso por el RB Leipzig, el entrenador se enfrentó nuevamente con la filosofía de su antecesor Rangnick, y se adaptó al 4-2-2-2 y la urgencia de provocar los coontraataques. Así hasta el día de hoy, Nagelsmann posee la flexibilidad de usar distintas formaciones dependiendo del rival y sus propias condiciones, y sin traicionar sus principios de juego.

El Tempofußball (fútbol de velocidad) es su lema de vida. En el RB Leipzig, el juego vertical era casi que una obligación, evitando de cualquier manera los cambios de frente. El juego se desencadenaba desde la mitad donde debían pasar los balones y ponerlos a sus delanteros o internos, que se encontraban en desmarques de apoyo y ruptura.

El Bayern Múnich le puso otros retos en su doctorado como Fußballlehrer o técnico experimentado y de alto nivel. Tras la salida de Hansi Flick, Nagelsmann tomó lo mejor de la filosofía del fútbol de posición de su antecesor: dejó la misma estructura posicional, pero evolucionó y elevó su juego cambiándole los comportamientos tácticos de sus laterales, el cuál le dio un funcionamiento más vertical.

Comunicar sin tapujos

Nagelsmann no le da vueltas al asunto cuando se trata de hablar del desempeño negativo o positivo de un jugador. Es un comunicador nato y casi que no tiene pelos en la lengua, si se trata de hablar sobre temas dentro y fuera de la cancha. Sobre el tema del fútbol femenino, el Seleccionador Alemán se expresaba de esta manera en el 2017: "Me gusta ver el fútbol femenino, porque es un deporte más honesto. Las mujeres no se la pasan llorando ni mucho menos tiradas en el suelo”.

Como raramente sucede en las Selecciones, el técnico argumentó tácticamente y de manera transparente sus decisiones, sin esperar una conferencia de prensa. El regreso de Mats Hummels, ex campeón del mundo, es la sorpresa de la convocatoria para la gira de partidos amistosos contra Estados Unidos y México en territorio norteamericano.