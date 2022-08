Jubilación a los 70: ¿la solución al cambio demográfico?

A fines de 2021, solo un 10 por ciento de la población alemana tenía entre 15 y 24 años de edad. Eso equivale a cerca de 8,3 millones de personas. Pero hay más de 18 millones de mayores de 65 años. La sociedad envejece. A largo plazo, eso tendrá un perceptible impacto, sobre todo en las jubilaciones. Porque, en el sistema alemán, las pensiones se pagan con los aportes que realizan quienes trabajan en la actualidad. Muchos países utilizan sistemas similares. Algunos, como Suecia, tienen adicionalmente fondos accionarios para generar ganancias.

Contrato generacional

El supuesto que subyace en este sistema es que habrá suficientes personas que paguen para financiar a los jubilados. Y ahí está el problema. De acuerdo con estimaciones de la OCDE, en la actualidad hay en Alemania 37 jubilados por cada 100 personas que trabajan y pagan a la caja de pensiones. Esa cifra irá en continuo aumento, hasta llegar previsiblemente a 58 en el año 2050.

Esto implica que, o bien bajan las pensiones, o aumenta el monto de los aportes de quienes están laboralmente activos. Pero hay también otra opción, cada vez más mencionada: retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Sobre todo los empleadores lo proponen, pero la idea no suele ser muy bien acogida. "Un aumento de la edad de jubilación es siempre una medida impopular. Por eso los políticos lo postergan lo más posible, lo que finalmente también retrasa el efecto de alivio”, dice Johannes Rausch, del ”Munich Center for the Economics of Aging".

Actualmente, la edad de jubilación se está elevando gradualmente en Alemania, de 65 a 67 años. Rausch calcula que, tarde o temprano, la edad de jubilación se vinculará a la creciente expectativa de vida. Eso, a su juicio, tendría ventajas, porque posibilitaría mantener estable el equilibrio entre los jubilados y quienes pagan a la caja y financian el sistema.

Críticas a una edad avanzada de jubilación

Sin embargo, no hay consenso en torno a una jubilación a los 70. Clemens Tesch-Römer, director del instituto del Centro Alemán para Asuntos Etarios (DZA) considera que uno de los problemas sería que se perjudicaría a quienes ganan poco y, sobre todo, a personas que han trabajado poco tiempo, eventualmente debido a problemas de salud.

Por otra parte, las personas que tienen un nivel inferior de educación mueren antes, estadísticamente hablando. Una jubilación más tardía significaría para ellos un período más corto de vida como jubilados. Según Tesch-Römer, antes de elevar la edad de jubilación, habría que agotar otras opciones. Por ejemplo, recibir más inmigración cualificada, mejorar la compatibilidad de trabajo y familia, o invertir más en una buena capacitación para los jóvenes.

Aprendizaje de por vida

Clemens Tesch-Römer considera también que, en una sociedad en que la gente trabaja por más tiempo, es importante fomentar el aprendizaje continuo.

Quienes tienen ocupaciones físicamete exigentes, deberían aprender otro oficio para seguir trabajando al tener mayor edad.

"La formación debe tener lugar en cada etapa de la vida”, afirma, ya que, en el futuro, nadie trabajará hasta el final de su carrera en aquello que aprendió al comienzo. A su juicio, la jubilación a los 70 podría ser así una opción para aquellos que estén suficientemente en forma y deseen trabajar.

Además, tanto los funcionarios como los trabajadores por cuenta propia deberían ser incorporados a una caja común de pensiones, cosa que hasta ahora no ocurre en Alemania.

Berlín todavía se toma su tiempo para encontrar una solución. La jubilación con 70 podría ser una, si es flexible y acorde a las necesidades de una sociedad que envejece, y si las personas están sanas para poder trabajar y quieren hacerlo.

(ers/ms)