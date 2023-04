Juan Guaidó, ¿'persona non grata' en Colombia?

El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que fue expulsado de Colombia, horas después de cruzar la frontera desde Venezuela para intentar reunirse con algunos participantes en una conferencia internacional, el martes (24.04.2023), a fin de discutir la crisis política de su país.

En un video publicado en Twitter, Guaidó dijo que entró a Colombia tratando de escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que ahora también se sentía perseguido en Colombia. Por otra parte, las autoridades colombianas aseguran que en el proceso se cumplió con todas las garantías, y que no se lo expulsó.

Al salir de Venezuela, Guaidó no habría cruzado un paso fronterizo legal, ya que su salida del país está prohibida debido a que tiene abiertos varios procesos judiciales en su contra.

Criticas y confusión

Las reacciones inmediatas y las criticas al manejo de este tema en Colombia parecen haber sorprendido a las autoridades colombianas. En Twitter, la página oficial de Migración Colombia publicó un hilo de tuits sobre el proceso administrativo contra Guaidó por la "irregularidad" de la entrada al país. También en Twitter, el abogado y activista venezolano de derechos humanos Mariano Alvarado, criticó el "mal precedente" que representaría la expulsión de Guaidó.

"Creo que este hecho le ha dado una solución a Guaidó para salir de Venezuela sin tener que decir que ha huido. De esta manera, se ha visto forzado a irse a Estados Unidos", opina Ana Soliz de Stange, politóloga e investigadora de la Universidad Helmut-Schmidt, en Hamburgo, en entrevista con DW. Soliz estima que Guaidó pudo haber sido echado de Colombia.

Sin embargo, desde el principio hubo una falta de información clara y una falta de posiciones consistentes por parte de las autoridades colombianas en cuanto a si Guaidó fue o no expulsado de Colombia, estima, por su parte, ante DW Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La confusión podría haber sido generada por el nerviosismo en vísperas de la conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá, apunta.

"Eso fue con mucha claridad lo que dijo el canciller colombiano Álvaro Leyva: Guaidó no ha sido invitado", aclara Carolina Jiménez. "Por otra parte, nadie ha sido invitado. Es decir, la conferencia, desde un inicio, se programó para que fuese una conferencia internacional sobre Venezuela en la que no participaban las partes, ni el gobierno venezolano ni la oposición venezolana, que está reunida en la Plataforma Unitaria", añade la presidenta de WOLA. Sin embargo, el gobierno colombiano se reunió previamente con ambas partes.

"La pregunta que ahora se hacen muchos es ¿por qué Guaidó se fue a Colombia y por qué intentó tener cierta presencia en esa reunión? Y creo que eso, eso fue lo que ocasionó el enojo del canciller colombiano", sostiene Carolina Jiménez. Según ella, esta intención de Guaidó puso al gobierno colombiano en una situación "muy incómoda".

Guaidó sigue generando ruido

De todos modos podría sorprender un poco que Juan Guaidó siga siendo capaz de generar titulares a nivel mundial. Después de que la reelección de Maduro, en 2018, fuera considerada una farsa por decenas de países, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela y fue reconocido por EE. UU. y una veintena de países, desde 2019 hasta finales de 2022.

"Creo que Guaidó ya no es un actor importante en el proceso de transición en Venezuela. Y me parece que está poniendo más obstáculos al objetivo de lograr una transición democrática en su país", indica la investigadora Ana Soliz de Stange. "Pienso que lo mejor que puede hacer Guaidó es apartarse. Él y su equipo tuvieron su momento, pero no estuvieron a la altura de la situación. Lo que puede hacer ahora es apoyar una candidatura única de otro líder de la oposición venezolana", añade.

Juan Guaidó contaba inicialmente con un amplio apoyo, pero decepcionó a muchos que pensaban que podría derrocar a Maduro, y su popularidad cayó en picado, dentro y fuera de Venezuela. Actualmente, se encuentra entre los políticos de la oposición que hacen campaña de cara a las primarias presidenciales previstas para octubre próximo. "Creo que la salida de Guaidó de Venezuela cambia un poco el escenario", advierte Jiménez. "Hasta hace pocos días, Guaidó era el candidato del Partido Voluntad Popular para las primarias, pero ahora no se encuentra dentro del país y no sabemos qué decisión irá a tomar el partido en cuanto a su precandidatura."

(cp)