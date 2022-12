Joven, virtuoso y una estrella del piano: Jan Lisiecki

Cuando Jan Lisiecki toca el piano, suena como si estuviera al teclado un virtuoso curtido por décadas de experiencia. Llena salas de concierto en todo el mundo, gana prestigiosos premios y es celebrado por la prensa internacional: "Impecable, lírico e inteligente", así lo definió el New York Times.

¿De dónde saca el joven pianista, nacido en 1995, la madurez de sus interpretaciones? ¿Qué le hace especial, como persona y como músico? ¿Cuál es el secreto de su temprano éxito?

Cultura.21 se encontró con Jan Liesicki en un festival de música en la isla báltica de Usedom. Entre la playa y el escenario, habla de su amor por la música, de su inmensa carga de trabajo, de su infancia y de las personas que más lo apoyan; en especial, sus padres, que emigraron a Canadá desde Polonia unos años antes de que él naciera y le acompañan en la mayoría de las giras de conciertos hasta el día de hoy. En la entrevista, también cuenta cómo en la música encontró un "espectro infinito de alegría, dolor y sufrimiento y todas las emociones humanas", quizá uno de los secretos de su sofisticada forma de tocar el piano.



Horarios de emisión:

DW Español

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6