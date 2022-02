Joven rechaza 5.000 dólares que Elon Musk le ofreció por bajar una cuenta de Twitter

Un joven estadounidense de 19 años rechazó 5.000 dólares estadounidenses que Elon Musk le ofreció por suprimir una cuenta de Twitter, en la que se publican los desplazamientos del avión privado del magnate, según informaron durante la semana pasada varios medios económicos del país norteamericano.

Jack Sweeney, un estudiante de la Universidad de Florida Central (UCF), quiere ahora utilizar varias de estas cuentas de bot para rastrear los movimientos aéreos de magnates como Jeff Bezos o Bill Gates. La cuenta que publica información sobre los vuelos privados de Elon Musk se llama @elonJet, y suma hasta ahora 271.193 seguidores.

El joven estimó que su proyecto, valorado según él mismo en más de 5000 dólares, podría servir para, por ejemplo, no solo hacerle un seguimiento a los millonarios, sino que también entregar más pistas sobre futuros acuerdos comerciales entre diferentes empresas.

Contactado a través de un mensaje privado de Twitter

Según el medio tecnológico Protocol, Sweeney fue contactado el 30 de noviembre pasado por Musk a través de mensajes directos privados. "¿Puedes bajar esto (la cuenta)? Es un riesgo para la seguridad", decía el mensaje inicial.

A modo de broma, el joven le respondió que sí podía, pero que quería a cambio un automóvil Tesla Model 3. Asimismo, le dijo que era un gran admirador suyo, que había empezado este proyecto en la escuela y que su intención nunca fue "crear un problema de seguridad".

La curiosidad de Musk

El multimillonario de origen sudafricano le preguntó a Sweeney cómo había conseguido hacerle un seguimiento a sus aviones a través de Twitter. "¿Cuánto dinero haces con esta cuenta de Twitter? ¿Cómo logras rastrear usando un bot"?, preguntó Musk.

"Desafortunadamente, no hago más que 20 dólares al mes", confesó Sweeney, quien le explicó a Musk que todos los aviones pueden ser identificados con datos ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) que son de carácter público: "No sé si lo sabes, pero todos los aviones tienen un ADS-B que transmiten telemetría. Por supuesto, cada avión puede ser identificado", contestó Sweeney.

"¿Qué te parecen 5.000 dólares?"

"¿Qué debería hacer? No me gusta la idea de que un loco me dispare", alegó Musk, preocupado porque los demás sepan hacia dónde se dirige. Luego de un intercambio para intentar llegar a un acuerdo, el dueño de Tesla hace su primera oferta: "Qué te parecen 5.000 dólares por esta cuenta y, en general, me ayudas a que sea un poco más difícil que gente loca me pueda localizar?"

Sin embargo, y a pesar de que el la oferta para el joven sonaba "factible", preguntó si había alguna posibilidad de que ese valor aumentara a 50.000 dólares: "Sería un gran apoyo en la universidad y probablemente me permitiría conseguir un automóvil, tal vez incluso un Modelo 3". Musk respondió posteriormente que estaba pensándolo. Sweeney cree que Musk está realmente enojado porque el multimillonario bloqueó todas las cuentas asociadas al adolescente.

Editado por José Ignacio Urrejola