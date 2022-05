Josep Borrell: la UE retirará a más bancos rusos del sistema SWIFT

El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, aseguró este lunes (02.05.2022) que el sexto paquete de sanciones contra Rusia por su "agresión injustificada" a Ucrania comprenderá la salida de más bancos rusos del sistema internacional de transacciones financieras SWIFT y limitaciones al sector energético.

El diplomático europeo, de visita en Panamá, afirmó en conferencia de prensa que se afectarán "a dos de las dimensiones inacabadas del proceso de sanciones que llevamos aplicando. Al sector bancario, habrá más bancos rusos que saldrán del [sistema] SWIFT", y agregó que para el "sector energético, estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente lo que se refiere al petróleo".

Borrell ya había adelantado durante su viaje a Santiago de Chile que el blanco de estas medidas se iba a concentrar en ambas áreas. Hasta ahora, ya se han aprobado cinco paquetes de sanciones, según dijo el diplomático. Estas han abarcado prohibiciones a entidades financieras y estatales, y a autoridades, funcionarios y oligarcas ligados al Kremlin. Aunque evitó precisar de qué bancos se trataban, varias fuentes diplomáticas europeas han señalado que el mayor banco ruso Sberbank -que representa el 37% del mercado- estará comprendido en esa lista.

"Europa ha reaccionado apoyando militarmente a Ucrania sin entrar en beligerancia porque no queremos que la guerra se extienda, pero apoyando a Ucrania a defender su país e imponiendo sanciones económicas a Rusia para que sufra las consecuencias de su acción, debilitando su economía", aseveró.

La UE -que actualmente compra dos tercios de su petróleo a Rusia- quiere cortar el financiamiento a los planes de guerra del Kremlin. "Mi equipo, en el comité político de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, está trabajando para preparar el sexto paquete de sanciones (...) El trabajo está en marcha y yo creo que en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores [del 16 de mayo] se podrán tomar medidas que limiten estas importaciones de una forma significativa", consideró. "Para eso hace falta el acuerdo de todos los Estados miembros, hasta ahora no lo hemos tenido, pero estoy confiado en que al menos en lo que se refiere a las importaciones de petróleo será posible de aquí al próximo Consejo", sostuvo.

La visita de Borrell a Panamá

Borrell está en Ciudad de Panamá donde participará el 3 de mayo con los cancilleres de Centroamérica y el Caribe de una reunión para abordar las consecuencias en la región del conflicto Rusia-Ucrania. Fue recibido el lunes en Panamá por el presidente Laurentino Cortizo y también por la canciller Erika Mouynes, quien adelantó que 18 cancilleres de la región hablarán por primera vez en grupo de cómo les está afectando el conflicto bélico.

El diplomático declaró que la UE ha valorado "muy positivamente" la posición de Panamá respecto a la "agresión de Rusia a Ucrania" y añadió que "no pedimos a Panamá, que haga con respecto a Rusia, nada que no esté haciendo [ya]", respecto de la posibilidad de que el país centroamericano, como un hub financiero, pudiera albergar algún capital ruso sujeto a sanción. "Valoramos mucho la posición política de América Latina en su conjunto y de Panamá muy en particular", expresó.

ama (afp, efe, la prensa)