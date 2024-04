Jordania ayudó a Israel y ahora su población está indignada

El fin de semana pasado, Irán atacó a Israel con más de 300 drones y misiles. La vecina Jordania no solo rechazó el acto, sino que derribó proyectiles iraníes.

Las críticas fueron casi inmediatas: "El rey jordano deja caer misiles sobre sus ciudadanos para proteger a Israel", se leía en un comentario de X, antes Twitter. El tuit, que iba acompañado de una imagen con los restos de un dron en la ciudad jordana de Karak, no muy lejos de la frontera con Israel, fue posteriormente editado. La nueva versión es menos crítica con el Gobierno, conocido -como otros en la región- por su baja tolerancia a las críticas.

"Jordania siguiendo el dinero, como siempre", afirmaba otro comentario. "Es una irresponsabilidad de ellos (el Gobierno) derribar misiles sobre sus propias ciudades", añadía otro.

En las redes también se propagaron bulos. Algunos mensajes acusaban al rey jordano y a su hija de estar personalmente involucrados en el conflicto. Otros señalaban que algunos jordanos habían muerto tras caerles restos en llamas. Y, aunque es cierto que cayeron artefactos en territorio jordano, el Gobierno no informó de muertos o heridos.

Indignación por apoyo a Israel

Más allá de la desinformación, se critica la hipocresía del Gobierno, que condenó la conducta de Israel en la Franja de Gaza, pidió un alto al fuego y dijo apoyar la causa palestina, para luego ayudar a Israel a defenderse de Irán. La indignación popular apunta principalmente contra Jordania, pero también contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Una de cada cinco personas en Jordania, incluida la reina, es de ascendencia palestina, por lo que esta causa está en los corazones de muchos. Por eso, muchos ven la cooperación militar jordana como una traición.

"Estoy muy molesto por cómo Jordania ha defendido a Israel", afirmó Hussein, un activista que no reveló su nombre completo, por temor a represalias del Gobierno. "Mucha gente aquí no lo acepta. No apoyamos a Irán y lo vemos también como una de las principales causas de lo que está ocurriendo en Gaza. Pero respaldamos cualquier acción que disuada a Israel de continuar actuando como hasta ahora en Gaza", explicó.

"Fue una noche difícil", dijo Maryam, una estudiante universitaria de la capital Ammán, que vive cerca de una de las zonas donde cayeron los restos y que tampoco reveló su nombre completo. "Irán no es popular en Jordania en general. Pero rechazo la interceptación de misiles iraníes por parte de Jordania y su implicación involuntaria en esta guerra", agregó.

Gobierno habla de defensa propia

En un comunicado, el Gobierno subrayó haber actuado en defensa propia, interceptando objetos que entraron en el espacio aéreo jordano porque "suponían una amenaza para nuestra población y zonas pobladas".

También Mahmoud Ridasat, alto oficial retirado y experto militar, afirmó a DW, en Ammán, que los sucesos del fin de semana no pueden "enmarcarse, de ninguna manera, como una defensa de Israel". Se trató, "más bien, de la defensa de la soberanía y el espacio aéreo jordanos". Nunca se sabe dónde va a caer un dron o un misil, advirtió. Y calificó de "propaganda israelí" las informaciones de los medios israelíes que celebraron la cooperación jordana.

Es difícil predecir si la participación de Jordania en la defensa de Israel provocará más protestas en el país: depende de cuán represivamente reaccione el régimen, según analistas. Imagen: Laith Al-jnaidi/Anadolu/picture alliance

Acuerdos de defensa con EE. UU.

Jordania tiene más lazos con Estados Unidos e Israel de lo que se reporta en el país y muchos creen, aclara a DW la analista sénior Tahani Mustafa, experta en Palestina del International Crisis Group, con sede en Bruselas. Y recuerda que existe un acuerdo de cooperación entre ambos países en materia de defensa, firmado en 2021, saltándose la aprobación parlamentaria.

El pacto, muy cuestionado por activistas jordanos, permite a las fuerzas, vehículos y aeronaves estadounidenses circular libremente por Jordania. En 2023, un informe del Congreso estadounidense señalaba que el acuerdo "formaliza años de cooperación militar entre EE. UU. y Jordania, que se hizo más visible al inicio de las operaciones contra Estado Islámico".

"Pero, fue solo cuando comenzaron las primeras protestas por Gaza, mucha gente empezó a decir que Jordania debería echar a los estadounidenses", agrega Mustafa.

Jordania quiere "evitar una escalada regional"

Julien Barnes-Dacey, director del programa de Oriente Medio y Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, está bastante seguro de que "los jordanos pueden justificar sus acciones porque drones y misiles estaban volando a través de su espacio aéreo. La respuesta jordana iba más encaminada a evitar una escalada regional, que a estrechar cualquier alianza estratégica con Israel".

El Gobierno jordano "seguirá hablando con los iraníes, seguirá intentando desescalar. Y si hay más incidentes de seguridad, si hay más ataques sobre su espacio aéreo, es probable que los jordanos vuelvan a hacer lo mismo", concluye.

(ju/rml)