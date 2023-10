Todas las actualizaciones en hora del centro de Europa (CET).

21:05 | La UE advierte a Elon Musk por desinformación en X

El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, advirtió el martes (10.10.2023) a Elon Musk que la plataforma X difunde "contenidos ilegales y desinformación" sobre los ataques de Hamás en Israel, según una carta publicó también en su cuenta de la red social, antes llamada Twitter. La carta da a Musk 24 horas para que le informe de las medidas que está aplicando la empresa para eliminar el "contenido terrorista".

"Dada la urgencia", Breton le pidió además a Musk que se ponga en contacto con las autoridades policiales pertinentes y con Europol y se decantó a favor de que Bruselas abra una investigación contra la empresa, que podría acabar con una sanción, si no toma las medidas que le pide el Ejecutivo comunitario. (afp/efe)

21:04 | Blinken viajará a Israel "en los próximos días"

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, realizará el jueves una visita de solidaridad a Israel tras el ataque lanzado por Hamás, informó hoy el Departamento de Estado. "Será un mensaje de solidaridad y apoyo", declaró el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. (afp/ap)

20:40 | Biden promete a Israel lo que necesite para defenderse

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió hoy que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque, calificado por el mandatario como "maldad pura", que perpetró el sábado Hamás, considerado "organización terrorista" por ambos países. Biden confirmó que en los ataques murieron al menos 14 estadounidenses (hasta ahora la cifra oficial era 11) y que hay también compatriotas suyos entre los secuestrados.

"Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel", dijo el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca. "Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos", dijo Biden en unas declaraciones especialmente duras.

20:33 | El Ejército rescata a 30 supervivientes escondidos desde el sábado

Unidades del Ejército israelí encontraron y rescataron a 30 supervivientes del ataque lanzado el sábado por la organización islamista Hamás desde Gaza, que habían permanecido ocultos en un kibutz cercano a la Franja, informó este martes la oficina de prensa del Ejército israelí.

Los treinta civiles se hallaban en el kibutz Ein Hashlosha, que dista apenas tres kilómetros del borde de la Franja de Gaza, en el sureste de Israel, una zona que fue tomada el sábado por la mañana por más de un millar de milicianos de Hamás. (efe/timesofisrael)

19:51 | Tres aviones evacuarán a 428 chilenos

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, dijo este martes que Chile dispondrá de tres vuelos humanitarios para rescatar a los 428 chilenos inscritos en el Consulado de Chile en Tel Aviv y ante la Oficina de Representación de Chile en Palestina y que solicitaron salir de la zona de conflicto.

"El primer vuelo, que está a punto de salir del aeropuerto (israelí) Ben Gurion, incluirá 80 personas, que es la capacidad máxima del avión, con prioridad para personas con problemas de salud, de edad avanzada, mujeres embarazadas y menores de edad, que son los criterios básicos que se aplican en situaciones de carácter humanitario", dijo el canciller.

19:47 | Israel anuncia una "ofensiva total" contra Gaza sin restricciones

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha anunciado hoy que el país lanzará "una ofensiva total" contra la Franja de Gaza, que cambiará totalmente la situación sobre el terreno, aunque no entró en aspectos concretos. "He levantado todas las restricciones. Hemos recuperado el control de la frontera y estamos pasando a una ofensiva total", dijo Gallant, al reunirse con militares israelíes y combatientes de élite cerca de la frontera de Gaza.

"Habéis luchado con gran valentía. Habéis visto contra qué combatimos: contra animales humanos", dijo el ministro, caracterizando a los milicianos de Hamás como "el Estado Islámico" de Gaza. "Gracias a vuestra acción heroica, tendréis el derecho de cambiar la realidad aquí. Veréis la transformación. Hamás quiso un cambio, y cambiará 180 grados respecto a lo que pensaban. Se arrepentirán de ese momento: Gaza nunca volverá a ser lo que era", prometió Gallant.

"No puede ser que se asesine a niños israelíes en el campo y Hamás siga existiendo. He levantado todas las restricciones: se matará a cualquiera que combate contra nosotros, usando todos los medios", insistió el ministro. (efe/lusa)

19:40 | Segunda víctima brasileña del conflicto en Israel

La joven Bruna Valeanu, de 24 años, es la segunda víctima brasileña del ataque lanzado el pasado sábado contra un festival de música por el grupo Hamás, en medio de su ofensiva contra Israel, informaron este martes sus familiares. Poco antes, la Cancillería había confirmado la muerte del brasileño Ranani Nidejelski Glazer, quien estaba en la misma fiesta de música electrónica. La Cancillería aún aguarda información sobre otra brasileña que asistía a ese mismo festival y está desaparecida desde el ataque de las milicias palestinas. (efe/lusa)

19:21 | La UE continuará apoyando a la Autoridad Palestina

La mayoría de países de la UE apoyan la continuidad de la ayuda a los palestinos, anunció el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, este martes (10.10.2023). El alto representante de Política Exterior de la UE añadió que sería un error detenerla. "La abrumadora mayoría de los Estados miembros consideró que debemos continuar nuestro apoyo a la Autoridad Palestina y que los pagos adeudados no deben retrasarse", afirmó Borrell tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Además, pidió contención a Israel. "Israel tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, el derecho humanitario y algunas de sus decisiones son contrarias al derecho internacional", afirmó Borrell desde Mascate, Omán, en referencia al bloqueo total de Gaza. (afp/rtr)

19:08 | Aumentan a ocho los franceses muertos en Israel

La cifra de víctimas francesas de los ataques de Hamás del pasado sábado en Israel asciende ya a ocho muertos y veinte desaparecidos, entre ellos un niño, anunció este martes la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna. Y añadió que han sido "muy probablemente secuestrados" y que el balance no es definitivo.

Además, Colonna anunció el envío el próximo jueves de un vuelo especial de Air France para evacuar a los ciudadanos franceses que deseen salir de Israel y no hayan podido hacerlo hasta ahora. (efe/rtr)

19:07 | Berlín prohíbe manifestaciones por "peligro para el orden público"

La policía de Berlín anunció hoy la prohibición de dos actos de apoyo a Palestina convocados para mañana miércoles debido a que según las autoridades representan "un peligro para la seguridad y el orden públicos". La policía alude "a la situación actual en Oriente Próximo y a los delitos cometidos en convocatorias similares en el pasado".

Se trata de una concentración de solidaridad con Palestina que debía producirse en la céntrica Plaza de París y de una manifestación que iba a recorrer el distrito de Neukölln, en el que existe una importante comunidad árabe, según un comunicado de la policía. (efe/dpa)

18:53 | Panamá "ha coordinado la evacuación de 30 panameños"

La Cancillería panameña detalló en un comunicado que "hasta el momento se ha coordinado la evacuación de 30 compatriotas" a la vez que ofrecen asistencia para "la salida de connacionales que necesiten abandonar aquel país hoy en guerra".

Según la cartera de Exteriores, en la embajada de Panamá en Israel hay registrados "135 panameños residentes", de los cuales 30 son estudiantes, 6 son profesores, 60 realizan visitas religiosas y 35 están "en proceso de salida". También hay 15 médicos, "quienes han comunicado su voluntad de continuar salvando vidas en diferentes hospitales donde laboran", según la información oficial. (efe/@CancilleriaPma)

18:38 | Petro vuelve a comparar Gaza con la época nazi

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrascado en una discusión con la comunidad judía mundial, volvió a comparar este martes la situación de Gaza con las acciones de los nazis en la II Guerra Mundial.

Desde el pasado fin de semana, cuando Hamás comenzó los ataques contra Israel y luego se lanzo la contraofensiva, que han dejado centenares de muertos, Petro ha publicado numerosos mensajes en esa red social en los que expresa su apoyo a la causa palestina, sin condenar explícitamente el terrorismo, lo que sí ha hecho la Cancillería. (efe/@PetroGustavo)

18:21 | El PMA pide abrir corredores humanitarios

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas reclamó hoy abrir corredores humanitarios para llevar inmediatamente ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a unas 800.000 personas que enfrentan carestía extrema de alimentos y agua. El PMA solicitó en un comunicado un "paso seguro y sin obstáculos" para que su personal pueda llevar productos básicos a las personas atrapadas en Gaza, en medio de los bombardeos entre Israel y las milicias terroristas de Hamás.

La agencia de las Naciones Unidas, con sede en Roma, ya está ayudando a cerca de 200.000 personas en los territorios palestinos, pero ha lanzado una operación de emergencia para proporcionar ayuda alimentaria a un total de 800.000, dijo una portavoz a la Afp, sin especificar a cuántas en Gaza. El PMA solicita 17,3 millones de dólares en las próximas cuatro semanas para hacer frente a la "situación crítica" en los territorios palestinos. (efe/afp)

18:07 | López Obrador: mil mexicanos esperan para salir de Israel

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes (10.10.2023) que son ya cerca de mil de sus connacionales los que buscan la ayuda del Gobierno para salir de Israel. "Hay como 1.000 mexicanos inscritos para trasladarse", señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina. El gobernante precisó que está por llegar, "si no es que ya llegó a Tel Aviv", un primer avión de la Fuerza Aérea para transportar a los mexicanos desde Israel, donde en un primer conteo eran 300 quienes querían retornar a México.

El presidente mexicano dijo que no quería "polemizar" al defender su postura de neutralidad. "La embajadora de Israel en México (Einat Kranz Neiger) expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra", declaró el mandatario. "No voy a polemizar, respeto lo que dijo ella, sencillamente quiero que se conozca cuál es el fundamento de nuestra postura”, añadió. (efe/@GobiernoMX)

18:02 | Emiratos destina 20 millones a ayuda para los palestinos

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, anunció hoy el envío de ayuda urgente por valor de 20 millones de dólares, dadas las "difíciles circunstancias humanitarias que atraviesan los hermanos palestinos" en medio de la intensificación de los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. (efe/dpa)

17:55 | El médico Daniel Levi, segundo peruano muerto en Israel

El médico peruano Daniel Levi se convirtió en el segundo ciudadano del país andino fallecido en los ataques del movimiento islamista Hamás en territorio israelí, indicó la Cancillería, que el Gobierno del Perú, a través de su embajada en Israel, "continuará trabajando para asistir a la comunidad peruana en ese país, así como en la búsqueda de los connacionales desaparecidos".

Pocas horas antes, la Cancillería confirmó la muerte del peruano-israelí Brando David Flores García, de 21 años, quien estaba cumpliendo los últimos días del servicio militar en una base cercana a la frontera con Gaza, según relató al Canal N una de sus hermanas, Mirella Flores. Más de 70 turistas peruanos permanecen en Israel a la espera de poder abordar un vuelo internacional para abandonar el país. (efe/@CancilleriaPeru)

17:49 | Baerbock: congelar la ayuda sería "completamente equivocado"

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó antes de acudir a la reunión de emergencia con sus homólogos europeos por la situación en Israel que suspender ahora la ayuda humanitaria a Palestina sería "completamente equivocado".

"En esta situación extraordinaria no revisamos solamente nuestra ayuda al desarrollo, sino también con mucha atención nuestra ayuda humanitaria, en coordinación intensiva con las Naciones Unidas", declaró según un comunicado. "Pero estamos de acuerdo en que ahora sería completamente equivocado suspender la ayuda humanitaria esencial para la vida de la población civil", señaló. (efe/afp)

17:45 | Sube a 830 el número de muertos en Gaza

El número de muertos por los bombardeos aéreos de Israel en Gaza, en respuesta al ataque sorpresa lanzado el sábado pasado por Hamás, ha subido a 830, con más de 4.250 heridos, informó este martes el Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza. "Se ha atrasado el recuento por la paralización de las comunicaciones e internet en la Franja", informó el Ministerio. (efe/rtr)

17:06 | España envía dos aviones militares para repatriar a 500 personas

El Ministerio de Defensa enviará a lo largo de la tarde dos aviones A330 para repatriar a unos 500 españoles desplazados por turismo o negocios a Israel, según ha informado hoy en declaraciones a los medios la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Uno de ellos ha salido a las 15:30 de este martes y está previsto que llegue a Tel Aviv a las 20:00 para embarcar a parte de los desplazados. Un primer grupo de españoles fue ya evacuado a Chripre en un vuelo del Ejército israelí. (efe/rtr)

17:03 | Disparos de cohetes desde el sur de Líbano contra Israel

Un número indeterminado de cohetes fueron lanzados hoy desde el sur del Líbano hacia Israel, que respondió con disparos de artillería contra varios puntos del territorio libanés, en el tercer día de hostilidades en la zona fronteriza entre ambos países.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) y la televisión libanesa Al Manar, que actúa como portavoz del grupo chií Hezbolá, confirmaron el lanzamiento de varios proyectiles desde la zona sur del país, si bien todavía se desconoce quién está detrás del ataque. (efe/afp)

16:43 | Rebeldes del Yemen amenazan con atacar Israel

Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, amenazaron hoy con atacar Israel con "misiles y drones" en caso de que las fuerzas de Estados Unidos intervengan militarmente en la guerra entre las milicias palestinas islamistas de la Franja de Gaza y el Estado judío.

"Si los estadounidenses intervienen militarmente directamente, estamos preparados para participar incluso en términos de ataques con misiles, drones y (otras) opciones militares lo mejor que podamos", dijo en un discurso televisado el líder del movimiento armado chií, Abdelmalek al Huti. Dijo que si no fuera por "problemas geográficos", los hutíes ya habrían enviado a "cientos de miles" de sus combatientes "para participar directamente con el pueblo palestino". Otros movimientos proiraníes de Irak o Líbano, por ejemplo, han lanzado amenazas similares. (efe/rtr)

16:35 | Cuatro periodistas palestinos murieron en los bombardeos

Cuatro periodistas palestinos murieron este martes en bombardeos israelíes contra la ciudad de Gaza, informaron sindicatos de reporteros y autoridades, en el cuarto día de conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás. Estas muertes elevan a ocho el número de periodistas palestinos fallecidos en los combates desde el sábado, reportó en un comunicado el Sindicato Palestino de Prensa. (afp/ap)

16:22 | Rey de Jordania ordena envío urgente de ayuda a Gaza

El rey de Jordania, Abdalá II, ordenó hoy el envío urgente de ayuda humanitaria y de suministros médicos a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con el enclave palestino y es el único paso fronterizo que no está controlado por Israel, aunque durante las últimas 24 horas ha sido bombardeado tres veces.

Según la agencia de noticias estatal jordana Petra, este envío se llevará a cabo "en plena y previa coordinación con los hermanos egipcios", mientras que pidió máxima celeridad para "atender las necesidades" de los 2,2 millones de palestinos que viven en la Franja, que está siendo intensamente bombardeada por Israel. (efe/dpa)

15:55 | Israel mata a dos altos cargos de Hamás en la Franja de Gaza

Israel ha matado mediante bombardeos aéreos a dos altos cargos de Hamás, el grupo islamista palestino que gobierna en la Franja de Gaza, considerado "organización terrorista" por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, según informó este martes (10.10.2023) la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas israelíes y confirmaron fuentes de Hamás a la agencia Reuters.

Se trata de Yoad Abu Shmala, ministro de Economía de la Franja de Gaza y miembro de Hamás, así como Zacaría Abu Maamar, un alto cargo de la misma organización y jefe del departamento de relaciones internas, señala el comunicado del Ejército. Ambos fallecieron durante bombardeos aéreos efectuados la noche pasada, indica.

"Desde su cargo, Abu Shmala manejaba la financiación del terrorismo dentro y fuera de la Franja de Gaza. Había dirigido varias operaciones contra civiles israelíes y contra el Estado de Israel", asegura la nota castrense. Abu Maamar, por su parte, "tomaba parte en las decisiones de la organización y la planificación de numerosas actividades de terrorismo contra el Estado de Israel", agrega. (efe/rtr)

15:51 | La Comunidad del Caribe pide un alto el fuego inmediato

La Comunidad del Caribe (Caricom) pidió hoy un alto el fuego inmediato entre Israel y las milicias palestinas, denunciando los ataques perpetrados por ambas partes en conflicto y abogando por una solución de dos Estados. "Caricom aborrece los ataques en Israel y los contraataques en el territorio palestino de Gaza. La naturaleza salvaje de los ataques y contraataques es la antítesis de la vida civilizada", dijo la organización regional en un comunicado siguiendo la estela de las reacciones mixtas en América Latina.

El grupo, integrado por 15 países caribeños, lamentó que se están perdiendo "vidas inocentes en medio del fervor y la violencia de los propios combatientes". Caricom califica de "verdadero colonialismo" las condiciones en que viven los palestinos y aboga por una solución de dos Estados como "la mejor manera de lograr la paz, seguridad y tranquilidad integrales entre Israel y Palestina". (efe/Caricom.org)

