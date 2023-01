Joe Biden dice "cooperar" en investigación de documentos clasificados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes (10.01.2023) que está "cooperando plenamente" tras el hallazgo de una serie de documentos clasificados en una oficina privada, que están siendo revisados por el Departamento de Justicia.

"No sé qué contienen los documentos, mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión", declaró tras la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México.

Los documentos fueron encontrados por los propios abogados del mandatario en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, que Biden fundó tras su tiempo como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), y entregados a las autoridades.

Biden se declaró sorprendido por el hallazgo, que tuvo lugar en un centro de investigación en Washington, y garantizó su cooperación para esclarecer el caso.

Biden dijo sentirse sorprendido

"Fui informado del descubrimiento y me sorprendió saber que había documentos gubernamentales que fueron llevados a esa oficina (...) estamos cooperando plenamente", sostuvo el mandatario demócrata.

Los abogados de Biden descubrieron los documentos en noviembre durante una jornada de limpieza en el Centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional, que administra este tipo de material, informó Richard Sauber, consejero especial de Biden.

Estaban en un "armario cerrado" cuando los encontraron, agregó.

"La Casa Blanca está cooperando con el Archivo Nacional y el Departamento de Justicia", indicó Sauber en un comunicado, en el que describió el hallazgo como "un pequeño número de documentos con marcas de clasificado".

"Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo" y desde que los encontraron, los abogados de Joe Biden han cooperado para "asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del Archivo", añadió.

