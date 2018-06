Jens Stoltenberg de la OTAN: "No queremos una nueva Guerra Fría" con Rusia

DW: ¿Cómo afecta el creciente antiamericanismo la imagen de la OTAN, que a su vez se percibe como una organización liderada por Estados Unidos?



Jens Stoltenberg: Hemos visto este tipo de sentimiento antes, durante la guerra de Vietnam y luego en Irak, en 2003. Los aliados europeos y los Estados Unidos no están de acuerdo en algunos asuntos, como el comercio, el cambio climático o el acuerdo nuclear con Irán. A su vez hemos visto que la OTAN puede unirse en torno a nuestra tarea central: protegernos y defendernos mutuamente. Y esto también aplica en la actualidad. Vemos que Estados Unidos está aumentando su presencia en Europa por primera vez desde el final de la Guerra Fría.



Sondeos recientes muestran que los europeos tienen preocupaciones de seguridad que hace una década no existían. Según un nuevo estudio, a lo que más le temen los alemanes temen es al terrorismo y al extremismo político. ¿Ve Usted un apoyo a la OTAN por parte de los ciudadanos de los países europeos?



Vemos un mayor apoyo a la OTAN en Europa y Estados Unidos. También vemos que la relevancia de la OTAN está creciendo, debido a los nuevos desafíos y amenazas.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a la Alianza una organización obsoleta. Recientemente, dijo que Estados Unidos paga casi todo el costo de la OTAN. ¿Cómo mira la crítica de Trump?



Es cierto que Donald Trump calificó a la OTAN como obsoleta antes de ser presidente. Pero, después, cuando lo visité en la Casa Blanca, dijo que la OTAN ya no era obsoleta. La realidad es que lo que él busca es fortalecer el vínculo transatlántico y el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad europea. Él ha reconocido parcialmente que los aliados europeos han comenzado a invertir más en defensa y que la OTAN está haciendo más en su lucha contra el terrorismo. Desde que Trump se convirtió en presidente, el financiamiento para la presencia estadounidense en Europa aumentó en un 40 por ciento.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en entrevista con Zhanna Nemtsova, de Deutsche Welle.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la producción de nuevas armas nucleares durante su discurso sobre la situación del país. Dijo que el Occidente no ha logrado contener a Rusia. ¿Cree Usted que las armas que mostró realmente existen?



No entraré en detalles sobre el tipo de información de inteligencia que tenemos sobre las armas rusas, pero Moscú está desarrollando nuevas capacidades militares, tanto convencionales como nucleares. Esto reduce el umbral de uso de armas nucleares por parte de Rusia en un posible conflicto. Es extremadamente importante evitar esto. La OTAN está respondiendo a este patrón, con el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva. Estamos aumentando la capacidad de respuesta de las fuerzas y desplegando tropas en la parte oriental de la Alianza, en los países bálticos y en Polonia, así como en la región del Mar Negro. Queremos enviar un mensaje claro a los potenciales adversarios: que la OTAN está allí para proteger a todos los aliados contra cualquier amenaza. La razón principal por la que hacemos esto no es provocar ningún conflicto, sino preservar la paz.



¿Entonces no tiene una respuesta específica a los nuevos desafíos presentados por Putin?



No estamos respondiendo a un tanque con otro tanque, ni a misil con misil, ni arma nuclear contra arma nuclear. Pero, por supuesto, debemos asegurarnos de que la OTAN se adapte a la situación cuando vemos a una Rusia más asertiva, que invierte fuertemente en nuevos equipos modernos y está dispuesta a usar la fuerza militar contra sus vecinos. Lo vimos en Georgia, lo vemos en Ucrania. Moscú también tiene tropas en Moldavia sin el consentimiento del gobierno de Moldavia. Este es un patrón que se ha presentado durante años y necesita una respuesta. No queremos una nueva Guerra Fría. No queremos una nueva carrera armamentista y no queremos aislar a Rusia. Rusia es nuestro vecino, Rusia está allí para quedarse. Para la OTAN, se trata de un equilibrio, que combina lo que llamamos "defensa y diálogo".



Ha mencionado Georgia y Ucrania. ¿Cree que tienen posibilidades reales de unirse a la OTAN?



Apoyamos sus aspiraciones de avanzar hacia la integración transatlántica. La petición de membresía será decidida por 29 aliados de la OTAN junto con estos dos países. Es absolutamente inaceptable que las grandes potencias como Rusia intenten restablecer sus esferas de influencia, decidiendo qué deberían hacer sus vecinos.