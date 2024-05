Jenny Erpenbeck, candidata al Premio Internacional Booker

Su voz literaria tiene peso internacional, y en el extranjero incluso ven a la alemana Jenny Erpenbeck como una futura ganadora del Premio Nobel. En su país, sin embargo, no todo el mundo lo ha reconocido.

James Wood, el famoso crítico del diario New Yorker, predijo en 2017 que "ella recibirá el Premio Nobel de literatura en unos años", refiriéndose a Jenny Erpenbeck, cuyo trabajo ha recibido una lluvia de premios.

En Alemania, algunos lectores se preguntan: "¿Jenny quién?" Por ello emerge la pregunta: ¿Por qué sus libros no tienen tanta acogida en casa? No es que Erpenbeck sea una desconocida en Alemania, al contrario. Tiene un público fiel y casi todos los años aspira a un premio literario.

Su libro "Kairós", publicado en 2021 y ahora nominado al Premio Internacional Booker , también ha sido ya galardonado. Sin embargo, esta obra célebre ni siquiera fue nominada al premio de la Feria del Libro de Leipzig, al Premio Georg Büchner o el Premio del libro alemán.

Problemas de "Alemania Oriental"

Tal vez sea cierto lo que Erpenbeck supone: el muro de Berlín que separó la República Federal Alemana (RDA) y Alemania Occidental nunca ha caído realmente, y la soberanía cultural occidental predomina en el discurso.

Ella nació en 1967 en la Alemania Oriental y tenía 22 años cuando cayó el muro. Su libro "Kairós" trata precisamente sobre el declive de la RDA.

La baja respuesta al libro no fue una coincidencia, afirmó Erpenbeck al diario Die Zeit. No había un solo miembro procedente de Alemania Oriental en los jurados de los premios literarios del año. Por lo tanto, su libro probablemente no fue tenido en cuenta.

La escritora alemana, Jenny Erpenbeck, en su estudio. Imagen: picture alliance/dpa

La caída del mundo conocido

"Kairós" es la historia de un amor tóxico. También es la historia de los artistas de la RDA: en un estado donde la censura era omnipresente, tenían que esconder la crítica "entre líneas". "Porque el arte (...) era también quizás el único medio de comunicación a través del cual todavía era posible la comunicación dentro de la sociedad. Cuando se abría el periódico, el lenguaje era completamente irreal", dijo a DW Erpenbeck, en 2022.

Además, "Kairós" cuenta la historia de personas que experimentan el cambio de un régimen comunista-socialista a un estado con una economía de libre mercado. "Lo que era familiar está desapareciendo. Lo bueno y lo malo", dice la autora.

Motivo de fugacidad omnipresente

Erpenbeck aborda repetidamente la fugacidad en su obra literaria. En "Heimsuchung", los habitantes de una casa experimentan varios cambios: la República de Weimar, el Tercer Reich, la guerra y su final, la RDA, la caída del Muro de Berlín y el tiempo después.

El Bestseller de Erpenbeck "Gehen, ging, gegangen" sobre la desesperada situación de los refugiados en Berlín fue uno de los principales candidatos al Premio Alemán del Libro en 2015.

En la novela "Aller Tage Abend" muere un bebé, y Erpenbeck pregunta: ¿Qué habría pasado si el niño hubiera sobrevivido? Lo revive varias veces: como una niña medio judía, como una comunista activa que huye de los nazis de Austria a Moscú (en alusión a su propia abuela) o como una célebre autora en la RDA.

Con la versión inglesa "The end of days", Erpenbeck ganó el Premio Booker en 2015 junto con la traductora Susan Bernofsky, solo que en ese momento todavía se llamaba "Premio de Ficción Extranjera Independiente". Aparte del difunto W. G. Sebald, es la única alemana que ha sido galardonada con este premio.

"Kairos" es candidato al Premio Booker

"Kairos": la mejor época

Ahora, Erpenbeck vuelve a estar en la lista de nominados al Premio Internacional Booker. Al fin y al cabo, se sitúa justo por detrás del Premio Nobel para los amantes de la literatura. No solo el "neoyorquino" la ve de la mejor manera, sino que en el mundo anglosajón ha sido durante mucho tiempo una estrella literaria. Sus libros han sido traducidos a 30 idiomas.

El próximo 21 de mayo se anunciará el ganador del International Booker Prize, dotado con unos 58.000 euros, en una ceremonia festiva en la Tate Modern de Londres.

La mitad del premio es para el autor y la otra mitad para el traductor. Además de la alemana, la sueca Kira Josefsson, la argentina Selva Almada, Hwang Sok-yong de Corea del Sur, Jente Posthuma de los Países Bajos y el brasileño Itamar Vieira Junior también están en la lista de finalistas.

Erpenbeck ha trabajado por primera vez con un nuevo traductor al inglés, Michael Hofmann, muy conocido en la industria literaria. "Por lo general, solo traduce a los muertos", confió al Süddeutsche Zeitung con un guiño.

Jenny Erpenbeck tomó prestado el título del libro de la mitología griega. "Kairós" es allí el dios del momento oportuno. Tal vez sea un buen augurio.

